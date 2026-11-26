El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, responde a las preguntas de los grupos políticos en la sesión de control al gobierno. - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que ha calificado como "poco amiga de los andaluces" durante los ochos años en el poder. Asimismo, ha señalado la falta de "grande obras" impulsadas por el ejecutivo en este periodo.

"Estemos ante el Gobierno más antiandaluz que ha habido en la historia de España", ha afirmado este jueves durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Andalucía.

En esta línea, Moreno ha señalado la falta de inversión en la red de cercanías o en la ampliación del aeropuerto de Sevilla. "González fue el que trajo el tren a Andalucía y priorizó el eje Madrid-Sevilla a Madrid-Barcelona y Sánchez es el que ha desmantelado el tren de Madrid a Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba. ¡Qué diferencia más grande, qué diferencia más grande!", ha manifestado.

Asimismo, el presidente de la Junta ha hecho referencia a las declaraciones de Puigdemont acerca de la "ambición desmedida" del presidente Sánchez. "este es el retrato más claro y, al mismo tiempo, más sencillo de lo que ha sido la gestión de estos más de ocho años del Gobierno de Sánchez. Esto ha sido, a moral, ambición desmedida. Una ambición exclusivamente por mantenerse en el sillón a costa de lo que fuera", ha aseverado.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, ha remarcado que el ejecutivo central no ha llevado a cabo "ninguna" de las 100 propuestas que Moreno entregó a Sánchez.

"Cero propuestas cumplidas con Andalucía, cero compromiso con Andalucía. 100 propuestas, cero cumplidas. Eso lo tienen que saber los andaluces a la hora de votar", ha remarcado.