La portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Rosa Rodríguez, en rueda de prensa en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, Rosa Rodríguez (IU), se ha declarado este miércoles "convencida" de que se podrá conformar un "Gobierno de coalición progresista" tras las elecciones generales de este próximo domingo, 29 de noviembre, que "siga ensanchando derechos".

Así lo ha apuntado la diputada en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre lo que espera de dichas elecciones a tenor de las encuestas que se han ido publicando los días previos, que en general vaticinan que PP y Vox podrían sumar entre ambos mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, y que Frente Amplio --la coalición en la que se integra IU-- podría quedarse sin representación procedente de Andalucía en la Cámara baja.

Al respecto, Rosa Rodríguez ha opinado que "las encuestas están para reventarlas", y "nunca favorecen a los partidos minoritarios", así como ha subrayado que las que se publicaron antes de las elecciones generales de 2023 "también decían que la cosa estaba muy mal, y al final fuimos capaces de conseguir un Gobierno de coalición" entre el PSOE y Sumar.

"Yo creo que el partido todavía no se ha jugado, que hay que ir a votar, y que el esfuerzo y el trabajo que ha hecho Sumar en el Gobierno, y Por Andalucía" en esta comunidad, "va a ser valorado por la ciudadanía", ha abundado la parlamentaria, quien, por ello, se ha declarado "convencida de que los resultados" de las elecciones "no van a ser como dicen las encuestas, y que va a haber un Gobierno de coalición progresista que siga ensanchando derechos, y que siga conquistando otros nuevos, muy a pesar de los deseos de la derecha", ha puntualizado.

Rosa Rodríguez ha añadido que, antes de las elecciones generales de 2023, desde "la derecha o extrema derecha estaban muy felices diciendo que aquel iba a ser un verano azul, haciendo una chanza con el tema de su color corporativo, y luego el azul se les volvió negro", porque el PP fue el partido más votado, pero no logró los apoyos necesarios para gobernar.

"Tuvimos que ver primero cómo lloraban por las esquinas", luego cómo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo hizo "el ridículo diciendo que no gobernaba porque no quería", y "estoy convencida de que eso va a volver a pasar", ha manifestado Rosa Rodríguez.

VIOLENCIA MACHISTA

Por otro lado, la portavoz adjunta de Por Andalucía ha comenzado su rueda de prensa con una referencia a la conmemoración, este miércoles, 25 de noviembre, del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Machista, con un "recuerdo especial" a las familias de las 47 mujeres asesinadas en España en lo que va de año.

De igual modo, ha aprovechado para criticar que el presidente de la comunidad autónoma "con más mujeres asesinadas por violencia machista" este año --en referencia al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "se permita bromear con la intención de asesinar a su mujer en televisión".

Haciendo alusión a un comentario que en tono de broma realizó el presidente andaluz la semana pasada en un programa de televisión al que acudió para hablar del "insomnio" que padece, Rosa Rodríguez ha calificado de "vomitivo" este hecho, el que "la persona que tiene que velar por la seguridad de las víctimas se permita el lujo de bromear con una tragedia tan importante", por la que "en Andalucía hay 12 mujeres asesinadas en lo que va de año", ha agregado.

"Es un hecho simplemente indecente, deleznable y vomitivo, merecedor, cuanto menos, de una petición de disculpas y de una rectificación que hasta ahora no se ha producido", según ha abundado la parlamentaria de Por Andalucía, quien por ello ha apelado a Juanma Moreno para que pida "perdón por esas declaraciones", porque "todavía está a tiempo para hacerlo", según ha remarcado para concluir.