Archivo - La diputada provincial y coordinadora de IU Granada, Mari Carmen Pérez. Archivo. - IU GRANADA - Archivo

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU en Granada y número dos de la lista de la coalición Senado de Progreso, Mari Carmen Pérez, ha defendido su decisión de "opositar como cualquier ciudadana" en el Ayuntamiento de Chauchina, donde ella es concejal, y ha recalcado que no existe "incompatibilidad alguna" en este sentido.

Pérez ha descartado renunciar como número dos de la lista electoral como le ha solicitado este jueves el PP después de que haya trascendido que oposita a una plaza de funcionaria en este consistorio en el que es edil del gobierno local.

"Yo puede opositar como cualquier ciudadana de este país siempre que se cumplan los requisitos, que los cumplo, y haya pagado mis tasas", ha señalado en declaraciones a Europa Press María Carmen Pérez.

Junto a ello ha precisado que en su momento consultó este extremo en el Ayuntamiento y se le dijo que podía participar en esta oposición libremente con "toda la privacidad" que conllevan este tipo de procesos selectivos.

Pérez ha hecho hincapié en que ella no ha participado de ningún modo en el proceso de selección de los miembros del tribunal y se muestra "tranquila" con todo este asunto, afirmando que se presentará "a cuantas oposiciones sean necesarias pagando las tasas".

El examen fue la semana pasada y aún no han salido las calificaciones, según ha precisado Pérez que ha atribuido las críticas del PP a la recta final de la campaña electoral y ha descartado renunciar como candidata al Senado.