Raquel Casado (centro, al fondo), ha presidido la reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA en Córdoba. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO CENTRRAL EN CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Raquel Casado, ha presidido este jueves la cuarta reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) correspondiente al ejercicio 2026, en la que se ha hecho un balance del desarrollo del programa, la viabilidad de los proyectos presentados por los municipios y la asignación de los fondos remanentes.

Según ha informado la Subdelegación en una nota, el balance del ejercicio 2026 se cierra con 268 proyectos aprobados y afectados al programa, que permitirán la contratación prevista de 16.367 trabajadores y la realización de 270.180 jornales en la provincia.

La inversión total prevista asciende a 48.566.680,43 euros, de los cuales 30.248.293,79 euros corresponden a subvenciones destinadas a sufragar los costes de mano de obra, que asume la Administración central.

Estas cifras suponen alcanzar "el 99,97% del presupuesto previsto para el ejercicio 2026, quedando únicamente 8.651,46 euros de subvención sin solicitar, lo que refleja el elevado grado de aprovechamiento de los recursos disponibles y la capacidad de los ayuntamientos cordobeses para presentar proyectos que contribuyen a la creación de empleo y a la mejora de sus infraestructuras y servicios".

Durante la reunión se ha informado de la viabilidad de los proyectos correspondientes a las dos convocatorias del programa, Garantía de Rentas y Planes Generadores de Empleo Estable. En esta fase se han aprobado y afectado un total de 257 expedientes, correspondientes a 174 proyectos de Garantía de Rentas y 83 de Empleo Estable, que contemplaban la contratación de 16.183 trabajadores y una inversión de 48.065.700,08 euros.

Además, la Comisión ha abordado la distribución del fondo remanente, por importe de 330.358,77 euros, procedente de los sobrantes de ambas convocatorias, con el objetivo de reasignar estos recursos a los ayuntamientos que habían presentado proyectos adicionales. De las 13 solicitudes inicialmente presentadas, tras el desistimiento de Obejo y Luque, se han aprobado once proyectos con cargo a estos fondos.

Con esta última asignación, el programa provincial queda conformado por 174 proyectos de Garantía de Rentas y 94 proyectos Generadores de Empleo Estable, completando así la programación del ejercicio.

La subdelegada del Gobierno ha destacado la importancia del PFEA "como instrumento fundamental para el desarrollo de los municipios cordobeses, especialmente en el medio rural, al combinar la generación de oportunidades laborales con la ejecución de actuaciones que contribuyen a mejorar las infraestructuras de nuestros pueblos y ciudades".