Ana Calzada en la Plaza de las Tendillas. - PODEMOS

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la cabeza de lista de Podemos por Córdoba al Congreso de cara al 29N, Ana Calzada, ha reivindicado este miércoles la necesidad de "reforzar las políticas feministas y poner en marcha medidas concretas para prevenir y combatir la violencia machista".

Según ha informado la formación morada en una nota, Calzada ha advertido del "avance de los discursos negacionistas que pretenden minimizar" la violencia machista y "cuestionar los derechos conquistados por el movimiento feminista". Frente a ello, ha defendido que "no bastan las declaraciones institucionales", sino que "hacen falta recursos, prevención y políticas públicas que garanticen la protección de las mujeres".

Entre sus principales propuestas, Podemos apuesta por "garantizar una alternativa habitacional inmediata para las mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos e hijas", así como "prestaciones económicas que les permitan romper con la dependencia de sus agresores y recuperar su autonomía", siendo "fundamental que ninguna mujer se vea obligada a permanecer en una situación de violencia por carecer de recursos económicos o de un lugar al que acudir".

Junto a ello, la candidata de Podemos ha reclamado "reforzar los servicios públicos de atención y protección a las víctimas, mejorar los mecanismos de protección e incorporar una asignatura obligatoria de Educación Sexual y en Igualdad en todas las etapas educativas, trabajando cuestiones como el consentimiento, las relaciones igualitarias y la prevención de las violencias machistas desde edades tempranas".

Ana Calzada ha recordado también que "la lucha por la igualdad debe abordar las desigualdades laborales y económicas, la brecha salarial y el reparto injusto de los cuidados, factores que siguen condicionando la autonomía y las oportunidades de las mujeres".

Por último, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía cordobesa a participar en la manifestación del 25N de este miércoles, si bien ha aclarado que "el compromiso feminista debe mantenerse durante todo el año", y ha añadido que, "frente al machismo, el negacionismo y cualquier intento de retroceder en derechos, la respuesta tiene que ser más feminismo, más igualdad y más protección", porque "los derechos de las mujeres no se negocian".