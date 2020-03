Del Pozo dice que la cesión de espacio en precario marca la salida de un foro memorialista del Teatro Cómico de Córdoba

El PSOE no ve justificación para la "expulsión" del colectivo, cuando otro mantiene el espacio cedido en el mismo edificio

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha explicado este miércoles que el Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía tuvo que abandonar el pasado febrero el espacio que le había cedido Cultura en 2013 en el Teatro Cómico de Córdoba pues solo tenía "una autorización de uso provisional, en precario", que "no tiene ningún marco jurídico", y que "firmó en 2013 la entonces delegada territorial de Cultura".

Del Pozo ha respondido así a la pregunta que le ha formulado, en la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento andaluz, el diputado regional del PSOE por Córdoba Juan Pablo Durán, quien le ha pedido explicaciones sobre "la expulsión" de dicho colectivo memorialista del Teatro Cómico, "titularidad de la Consejería de Cultura y de Memoria Democrática", preguntando si fue porque van a comenzar unas obras en el edificio, si va "a buscar" un espacio alternativo para el colectivo entre tanto, y si, tras finalizar, podría volver al Teatro Cómico.

Ante esto, Del Pozo ha señalado que el colectivo memorialista supo con tiempo, a través de una reunión el pasado julio y vía comunicación de Cultura del pasado enero, que debía abandonar "el espacio cedido", lo que ocurrió a finales del pasado febrero, teniendo en cuenta que "accedieron a ese espacio público sin que se aplicará el artículo 90 de la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas, que regula, precisamente, el uso temporal de inmuebles por un plazo de cuatro años, previo informe favorable de la Dirección de Patrimonio".

"Tampoco --ha continuado-- se aplicó que podrían haber acudido una segunda vía para dar ese espacio: la figura del convenio que se establecía en la anterior Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Lo podrían haber hecho", cómo "sí que se hizo, y bien hecho, con el Real Centro Filarmónico de Córdoba Eduardo Lucena, que continúa usando parte de las dependencias del Teatro Cómico", para ensayos y conciertos.

La cuestión, según ha destacado la consejera, es que el citado foro memorialista "ha usado un espacio público de forma gratuita entre 2013 y 2020 en unas condiciones que ya quisieran otros colectivos, sin coste alguno de gastos corrientes, ni de luz, ni de agua, ni de limpieza".

En cuanto a lo que la Consejería de Cultura pretende hacer en el Teatro Cómico, Del Pozo ha dicho que "lo lógico y deseable es en que un espacio cultural pues se desarrollen actividades culturales, que es además" lo que anunció en 2016 el anterior Gobierno andaluz del PSOE-A, cuando dijeron que "querían llevarse allí una ampliación del Bellas Artes de Córdoba, aunque luego no lo hicieron", pero "lo lógico", según ha insistido, "es que sirva para actividades culturales".

Eso implica, según ha dicho la consejera, que el Teatro Cómico no puede emplearse "por colectivos para otros usos que no son culturales", a lo que se suma que Cultura debe "hacer diferentes intervenciones para mejorar la accesibilidad" y también actuaciones "de mantenimiento", estando prevista la "reforma de los aseos de la planta baja, pintura de la planta baja, sustitución de la iluminación existente por otra de tipo led, instalación de un nuevo sistema de iluminación para exposiciones en la planta baja y, más adelante, instalar también un ascensor" y, "en cuanto se pueda, una reforma de la primera planta".

POSICIÓN DEL PSOE

Tras esa exposición de la consejera y cerrando el debate sobre este asunto, el parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Juan Pablo Durán ha argumentado que, "si se van a hacer obras y no puede haber ningún colectivo allí, tampoco debía estar el Real Centro Filarmónico Eduardo Lucena, porque es incompatible", de modo que "si no es para uno, tampoco puede ser para otro" y, sin embargo, "esa es la excusa que se pone en ese documento oficial", por el que se comunica al foro memorialista que debe dejar el Teatro Cómico, "y no que estuviese en precario y que esa situación no se pudiese solventar de forma administrativa".

De hecho, Durán ha recomendado a Del Pozo que revise la fórmula mediante la que el Real Centro Filarmónico Eduardo Lucena puede seguir haciendo uso del Teatro Cómico, "porque la forma en la que se procedió a la cesión de ese espacio para el Centro Filarmónico no difiere en demasía de cómo se ha hecho para otros colectivos", y aunque "el Teatro Cómico es un espacio cultural", también es cierto que "su Consejería ahora es de Cultura y de Memoria Democrática".

Por lo tanto, según ha concluido el parlamentario socialista, "no hubiese sido ningún disparate que una asociación como la del Foro para la Recuperación de la Memoria Democrática pudiese tener ese espacio", en un edificio del que no se ha pedido a otro colectivo que se marche, a pesar de las citadas obras, sobre las que el PSOE ya ha registrado también preguntas, no queriendo "pensar mal" Durán sobre los motivos para "expulsar" al foro memorialista, para el que ha pedido a Del Pozo que le busque un espacio.