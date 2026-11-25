El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín. comparece ante los medios en el Parlamento andaluz. A 25 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha criticado que los tres grupos de la oposición de izquierdas, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, "no permitan" que este miércoles el Pleno del Parlamento emita una declaración institucional (que requiere la unanimidad de todos los partidos) por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que, por primera vez, Vox iba a "respaldar".

En rueda de prensa, el portavoz del grupo del PP-A en el Parlamento, Toni Martín, ha manifestado además que es una "vergüenza" e "impresentable" que, "por primera vez en la historia, ningún grupo de la oposición, la izquierda andaluza, haya asistido al acto institucional de la Junta de Andalucía por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer", celebrado en la mañana de este miércoles en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

"Me parece impresentable y vergonzoso y demuestra hasta qué punto lo que a ellos les importa no es la violencia contra la mujer ni erradicarla, sino que el domingo hay elecciones, pero lo tienen fatal", ha indicado Martín.

"No asistir por primera vez en casi 50 años de democracia a un acto institucional sobre un tema como este porque el Gobierno de Andalucía no es el que ellos quieren", ha agregado Martín, quien ha indicado que además los tres grupos de la izquierda no van a "permitir" que haya una declaración institucional del Pleno del Parlamento por el 25N.

Ha expuesto que hace unos días, tomó la iniciativa de proponer al resto de grupos un texto para una declaración institucional.

"Siempre hemos recurrido desde el Grupo Popular a proponer textos que puedan ser incuestionables, y, en esta ocasión, lo que he propuesto ha sido el mismo texto que ya ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía", ha indicado.

Toni Martín ha señalado que el grupo de Vox se manifestó "de acuerdo y, por primera vez, iba a respaldar una declaración institucional sobre este asunto" en el Parlamento. "Yo lo valoro, porque me parece que es muy importante que haya una unanimidad en esta Cámara, independientemente de la manera en que cada grupo se acerque a esta cuestión o se posicione ante la misma", ha señalado.

Sin embargo, según ha expuesto el portavoz del Grupo Popular, los grupos de la izquierda "han planteado una serie de modificaciones e inclusiones a esa propuesta" que no van a permitir el Pleno del Parlamento emita una declaración institucional.

"Evidentemente, al igual que no han asistido al acto institucional de San Telmo en un día tan señalado como hoy, obviamente, tampoco iban a permitir que hubiera ningún acuerdo en el Parlamento sobre esta cuestión", ha agregado Toni Martín, quien ha lamentado que no haya sido posible esa declaración unánime por primera vez.