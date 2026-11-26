Archivo - Mari Carmen Pérez, de IU. Archivo. - IU - Archivo

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada ha reclamado a la coordinadora provincial de IU, Mari Carmen Pérez, que "dé un paso atrás" y se retire como número dos de la lista de la coalición Senado de Progreso tras conocer que "oposita a una plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Chauchina", donde ella "es concejal del equipo de gobierno".

En un audio remitido a los medios, la portavoz de campaña, María Merinda Sádaba, ha censurado que "una vez más la izquierda en nuestra provincia vuelve a traspasar todos los límites de la ética, de la decencia y de la vergüenza en política".

"Hemos podido conocer que la candidata número 2 al Senado junto al Partido Socialista, actual coordinadora provincial de Izquierda Unida, diputada provincial y concejala en el Ayuntamiento de Chauchina, oposita a una plaza de funcionarios en el Ayuntamiento donde forma parte del propio gobierno".

Sábada no cree "normal" que la edil "se siente junto al resto de opositores en un proceso de selección, marcando una clara diferencia de desigualdad entre aspirantes que conocen que ella forma parte del gobierno que hace la selección" y se han preguntado "dónde quedan los principios de igualdad, de mérito y de capacidad para todos los aspirantes".

"Una vez más se demuestra que la izquierda de nuestra provincia no tiene empacho y, además, vuelven a dar la nota con otro asunto que pone en cuestión la catadura moral que tienen como servidores públicos", ha señalado.

En este contexto, el PP ha pedido explicaciones a Mari Carmen Pérez y le ha exigido que "dé un paso atrás y se retire como candidata, ya que ha demostrado que su catadura moral no es compatible con la decencia en política", ha concluido Sábada.