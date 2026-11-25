Reparto electoral del PP en Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha asegurado este miércoles 25 que el Partido Popular "es el único partido político que no tiene que esconderse en su sede de los ciudadanos, es el partido que está en la calle, barrio a barrio".

Asimismo, según ha precisado la formación en una nota, el PSOE, y más concretamente los socialistas jiennenses, "se tienen que esconder detrás de sus siglas, en sus sedes, porque su número dos al Congreso ha sido el aprendiz y mano derecha de Santos Cerdán y eso es indefendible".

"Nosotros estamos en contacto permanente con los sectores, con la calle, con los comercios, trasladándoles una propuesta clara, el contrato que Alberto Núñez Feijóo ha firmado con los españoles", ha apostillado el presidente provincial.

Además, ha añadido que, para poder ponerlo en marcha, "sólo hay una opción, echar a Pedro Sánchez, votar masivamente el 29N al Partido Popular". En ese sentido, ha explicado que "hay que coger la papeleta al Congreso de los Diputados y la papeleta al Senado del Partido Popular" y en esta última "marcar las 3 cruces al PP. Que los jienenses no tengan duda, hay que marcar las tres X a los tres candidatos del Partido Popular", ha dicho Domínguez. Solo así "tenemos garantizado que Alberto Núñez Feijóo ganará las elecciones y Sánchez saldrá de la Moncloa".

Por su parte, el candidato al Senado, Juan Diego Requena, ha recordado a las 47 víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año. "Por ellas y por las que sufren esa lacra hay que acabar con este gobierno que presume de feminista, pero la realidad es que le persiguen los escándalos como la desprotección a las 5.000 mujeres a las que les fallaron sus pulseras o la puesta en libertad de violadores con la ley del solo sí es sí".

Frente a eso, el compromiso del Partido Popular "es claro". "Reforzar y dotar de medios a los juzgados que luchan contra la violencia de género, a los cuerpos especializados de las fuerzas de seguridad del Estado, un Pacto de Estado que dote con medios suficientes la lucha contra esta lacra, llevar el control de las pulseras al Ministerio del Interior, entre otras cuestiones", ha agregado.