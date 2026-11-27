Erik Domínguez (c), junto a candidatos y responsables del PP de Jaén, en un paseo electoral en Linares. - PP DE JAÉN

JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, ha pedido el voto para "lograr el cambio necesario" en España tras una campaña electoral en la que han "rozado el 80 por ciento de los municipios de la provincia".

"Es decir, 75 municipios de 97 posibles solo en la última quincena, dos vueltas a la provincia", ha afirmado este viernes en Linares al hacer balance de este periodo previo a los comicios generales del próximo 29 de noviembre.

El objetivo ha sido "llevar a cada rincón el mensaje de Alberto Núñez Feijóo de que el único voto útil para que se produzca el cambio necesario es al Partido popular", según ha informado el PP jiennense.

Domínguez ha señalado que "la sociedad está cansada de la polarización, de la manipulación y la corrupción", algo que "se va a acabar" el domingo "porque votar a Alberto Núñez Feijóo es votar el cambio necesario" y que "se ha demostrado que funciona aquí en Andalucía con el presidente Juanma Moreno".

Al hilo, ha considerado que la ciudadanía ha "comprobado que el miedo que la izquierda trata de infundir es falso" y "nada de todo lo malo que decían que ocurriría ha ocurrido". "Andalucía avanza como nunca lo ha hecho, es el motor económico de España, algo impensable cuando gobernaba el PSOE, y, por tanto, eso es lo que ocurrirá en el conjunto del país si a partir del próximo domingo gobierna Alberto Núñez Feijóo", ha dicho.

En este sentido, ha defendido que el PP tiene "un plan para reconstruir este país, con la apuesta por la construcción de viviendas, la rebaja de impuestos a jóvenes y autónomos, la defensa del mundo rural", entre otras cuestiones.

De ahí que, a su juicio, "Feijóo volvió a ganar el debate" este jueves y, "frente a un Sánchez y toda una izquierda derrotados y a la defensiva", trasladó "su proyecto para reconstruir y recuperar España: nombrará a personas preparadas para que el tren llegue, el médico atienda y el profesor enseñe".

Precisamente al ferrocarril se ha referido la candidata al Congreso Mariola Aranda, quien ha defendido que Jaén y Linares, al igual que España, necesitan un cambio. "Con Sánchez, la provincia de Jaén lleva años siendo la última en inversiones, lo que ha conllevado entre otras consecuencias a que no tengamos trenes, que estemos aislados del resto de España", ha señalado.

Por eso, ha subrayado que la cita electoral del 29N "es la más importante desde la democracia" y ha hecho un llamamiento "a los jienenses y a toda España para que vayan a votar el domingo y lo hagan buscando el cambio necesario que traiga estabilidad, confianza e ilusión".