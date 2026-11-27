El PP de Granada ha hecho balance de la campaña electoral en una rueda de prensa celebrada en la plaza Bib-Rambla. - PP

GRANADA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, ha hecho este viernes balance de la campaña electoral en una rueda de prensa celebrada en la plaza Bib-Rambla, donde ha destacado que votar a Alberto Núñez Feijóo este domingo es "la oportunidad" de recuperar el compromiso del Gobierno con Granada.

Rodríguez ha puesto en valor el medio millar de actos celebrados en todas las comarcas y rincones de la provincia, con encuentros con vecinos, emprendedores, empresarios, agricultores, autónomos, jóvenes y mayores para escuchar sus preocupaciones y trasladar las propuestas del Partido Popular.

"Hay momentos en los que sobran los discursos y lo que toca es dar las gracias", ha señalado el presidente provincial tras una campaña de "cercanía con los granadinos que han sido testigos del abandono del Gobierno de España los últimos ocho años".

En este sentido, ha lamentado "el último engaño conocido" en las últimas horas a los 21.000 agricultores granadinos afectados por las tormentas de principios de año que finalmente se han quedado fuera de las ayudas.

Frente a años de "engaño", Rodríguez ha puesto el acento en el proyecto de reconstrucción nacional del PP. "Votar a Feijóo es la oportunidad de recuperar el compromiso del Gobierno de España con Granada, y que España vuelva a funcionar, haya presupuestos y se atiendan los problemas cotidianos de los ciudadanos".

El presidente provincial del PP ha agradecido el trabajo de los candidatos, alcaldes, concejales, afiliados y voluntarios que han participado en la campaña y la confianza de todas las personas que han compartido sus inquietudes y propuestas durante los encuentros celebrados por la provincia. Por último, ha apelado a la participación de los granadinos en las elecciones del 29 de noviembre.

Por su parte, el cabeza de lista del Partido Popular de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha asegurado que "el domingo los granadinos y todos los españoles tenemos en nuestras manos la oportunidad de abrir una nueva etapa".

"Después de años de bloqueo, de escándalos y de promesas incumplidas, España y Granada necesitan un Gobierno que vuelva a pensar en la gente y no en mantenerse en el poder a cualquier precio".

Saavedra ha pedido a los granadinos que "no voten con la nariz tapada a un presidente que los ha defraudado. Sánchez ha engañado a sus propios votantes, ha pactado con quienes quieren romper España y ha dejado que la corrupción llegue hasta el corazón de su Gobierno y de su partido. Nadie está obligado a seguir sosteniendo a quien le ha fallado".

"Les pido que voten con ilusión a un presidente honesto. Alberto Núñez Feijóo es una persona seria, que dice lo que piensa y hace lo que dice, y que ha demostrado durante años que sabe gobernar. Con Feijóo, los españoles volverán a tener un presidente del que no tendrán que avergonzarse", ha subrayado.

Junto a ello ha hecho que en Andalucía, Juanma Moreno "ha demostrado que se pueden bajar los impuestos y recaudar más, crear empleo, mejorar los servicios públicos y gobernar con moderación y sin crispación. Lo que ha funcionado aquí es lo que queremos para el conjunto del país", ha destacado.

Junto a ellos, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "este domingo Granada se juega mucho: regeneración democrática, mejores y seguras conexiones, vivienda, empleo y oportunidades. En definitiva, vivir mejor", en referencia a las propuestas de gestión y cambio para España, Andalucía y Granada que plantea Alberto Núñez Feijóo.