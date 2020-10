PP-A pide a Planas que "no mienta" anunciando un acuerdo sobre la PAC con CCAA que tiene "muy fácil" lograr con la Junta

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha pedido este miércoles al Gobierno de España y, "particularmente", al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que "no mienta a base de medio silencios" en relación a un acuerdo con las comunidades autónomas sobre la posición a defender por España en la recta final de la negociación de la Política Agraria Común (PAC), que el portavoz 'popular' ha negado que exista con la Junta de Andalucía, pero que es "muy fácil" de alcanzar.

En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, el portavoz del Grupo Popular se ha manifestado así un día después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación anunciara que se había puesto de acuerdo con los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas en la posición a defender por España en la recta final de la negociación de la PAC.

El portavoz 'popular' ha instado a Planas a "decirle a los agricultores españoles de qué acuerdo habla cuando dice que ya hay un acuerdo en relación a la PAC con los gobiernos autonómicos, y con quién ha cerrado ese acuerdo".

En todo caso, Nieto ha indicado que el ministro puede alcanzar ese acuerdo con el Gobierno de Andalucía "si dice que el Gobierno de España al menos va a luchar por que no se reduzca el presupuesto global de la PAC y no lo va a dar por bueno con una bajada del diez por ciento", así como anuncia, "acto seguido, que no se van a modificar las reglas de reparto interior de la cantidad que le corresponde a España de la PAC".

"Con eso ya tiene el acuerdo con el Gobierno de la Junta de Andalucía y también con las principales organizaciones agrarias" de la comunidad autónoma, Asaja, UPA y COAG, que han suscrito un documento al respecto "ratificado" también por el Ejecutivo andaluz, según ha añadido el portavoz del PP-A, quien ha defendido que el ministro "lo tiene muy fácil" para alcanzar un acuerdo con la Junta, "peleando por mantener los recursos y garantizando que Andalucía no pierde con un nuevo reparto nacional".

De igual modo, Nieto ha pedido también a "las fuerzas políticas andaluzas, independientemente de su tendencia ideológica", hacer "piña para defender el campo andaluz, porque de esa forma estamos consiguiendo que la principal industria que afecta al conjunto de Andalucía, que es la agricultura, tenga un escenario de optimismo o, por lo menos, de no pesimismo a futuro, y que sea compatible con la 'Revolución verde' que plantea el Gobierno de la Junta".

Se trata también de procurar "una transformación integral para que sea más sostenible y más competitiva la industria agroalimentaria andaluza, que es la principal o una de las principales herramientas para salir de la crisis en Andalucía", según ha concluido el portavoz parlamentario del PP-A.