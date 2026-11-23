El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en una atención a medios en Córdoba. - PP-A

CÓRDOBA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía y coordinador de campaña, Antonio Repullo, ha llamado este lunes la atención sobre la "mala" valoración que del Gobierno de Pedro Sánchez tienen los andaluces, según los resultados de la encuesta preelectoral publicada por la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra) de cara a los comicios generales del próximo domingo, 29 de noviembre, y al respecto ha reivindicado el deseo de "cambio" de gobierno que, en su opinión, se evidencia de dicho estudio.

En concreto, un 63,5 por ciento de los encuestados en dicho estudio de la Fundación Centra publicado este lunes califica de "muy mala" (45,7%) o "mala" (17,8%) la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez "en términos generales", frente a un 24,7% que la considera "buena" (18,9%) o "muy buena" (5,8%).

En una atención a medios en Córdoba, reseñada por el PP-A en una nota, Repullo ha puesto de relieve al hilo de dichos datos que "casi ocho de cada diez andaluces" valoran como "mala" o "muy mala" la gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España.

El 'número dos' de la dirección del PP-A ha considerado que esta valoración refleja el "deseo de cambio" de una mayoría de andaluces ante lo que ha calificado como el Gobierno "más anti andalucista" de los últimos años.

Durante esta atención a medios en una carpa informativa del PP de Córdoba, Repullo ha destacado que la formación afronta el tramo final de la campaña manteniendo el contacto directo con los ciudadanos y trasladándoles las propuestas de un programa "que abarca a toda la sociedad y que está pensado para toda la sociedad".

También ha defendido que el cambio experimentado en Andalucía debe tener continuidad en el conjunto de España, y ha denunciado que las consecuencias de los ocho años de Gobierno de Sánchez se han dejado sentir "especialmente" en Córdoba, una provincia que, según ha advertido, necesita infraestructuras eléctricas "fundamentales para impulsar su desarrollo económico y social".

Al respecto, Repullo ha remarcado que el PP lleva ocho años reclamando estas actuaciones, que considera "imprescindibles para el futuro de la provincia", y ha reprochado al PSOE que "no las solicitara durante sus cuatro décadas de gobierno en Andalucía".

Por ello, Repullo ha cuestionado la credibilidad de los socialistas para acometer estos proyectos, y ha defendido la necesidad, en su opinión, de un Gobierno que "conozca las necesidades de Córdoba y afronte las políticas transformadoras que necesita la provincia".

En este sentido, ha expresado su confianza en un cambio político a partir del 29 de noviembre que permita "avanzar en las infraestructuras eléctricas pendientes, desde una gestión alejada del cortoplacismo y centrada en el desarrollo de Córdoba y Andalucía".

"LA ÚNICA ENCUESTA VÁLIDA SERÁ EL 29N"

El secretario general y coordinador de campaña del PP-A ha defendido también que los sondeos únicamente reflejan tendencias, y ha señalado que, aunque observa una "tendencia favorable" a un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, el resultado definitivo dependerá de la participación de los ciudadanos.

"La única encuesta que es válida, y lo decimos siempre, es la del día 29 de noviembre", ha afirmado Antonio Repullo, quien ha agregado que el PP mantiene "ese mismo planteamiento en todos los procesos electorales".

Por ello, ha reiterado su llamamiento a todos los cordobeses y andaluces para que ejerzan su derecho al voto y no den por decidido el resultado antes de acudir a las urnas. "Que vayan a votar, que vayan a votar, que vayan a votar, que no dejen de ir a votar", ha insistido en solicitar el secretario general del PP-A.

Repullo ha comentado que el PP seguirá aprovechando los últimos días de campaña para explicar sus 249 medidas, que ha presentado como propuestas de gestión destinadas a responder a los problemas de Córdoba, Andalucía y España.

Finalmente, ha reivindicado la figura del líder y candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, al que ha definido como "un presidente que conoce cuáles son las sensibilidades de los andaluces", y ha vinculado su proyecto con "la recuperación y transformación de España que defiende el Partido Popular".