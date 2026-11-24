La vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía, portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, interviene durante el pleno del Parlamento en el debate de totalidad del proyecto de Presupuesto de 2027. - María José López - Europa Press

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cinco grupos con representación en el Parlamento andaluz --PP-A, PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- han presentado un total de 1.538 enmiendas parciales al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2027, cuyo plazo de registro expiraba este pasado lunes, 23 de noviembre. Entre ellas figuran 141 presentadas por los grupos que sustentan en la actual legislatura el Gobierno de la Junta; esto es, PP-A y Vox, y 17 de ellas se han registrado de forma conjunta por ambos grupos.

Así se desprende de la información recopilada por el Parlamento y consultada por Europa Press, de la que se concluye que el grupo que ha presentado un mayor paquete de enmiendas ha sido el de Adelante Andalucía, con un total de 625, de las que 27 son al articulado, once al estado de ingresos y las restantes 587 al estado de gastos del proyecto de Presupuesto.

En segundo lugar, el Grupo Socialista ha registrado un total de 446 enmiendas, 64 de ellas al articulado, tres al estado de ingresos y 379 al de gastos.

El grupo parlamentario Por Andalucía, por su parte, ha registrado 326 enmiendas, de las que la mayoría --un total de 283-- son relativas a gastos, y el resto se distribuyen entre 23 al articulado y 20 al estado de ingresos.

Por su lado, los grupos Popular y de Vox en Andalucía, que suman mayoría absoluta en la Cámara con 68 escaños, han presentado ante el registro de la Cámara, de forma conjunta, un total de 17 enmiendas, tres de ellas al articulado y 14 al estado de gastos.

Además, el Grupo Popular ha registrado por separado 68 enmiendas parciales, de las que 39 son al estado de gastos, 24 al articulado y cinco al estado de ingresos, mientras que el grupo Vox en Andalucía ha presentado por sí solo 56 enmiendas, de las que 28 son al estado de gastos, 25 al articulado y tres al estado de ingresos.

La Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos tiene previsto calificar estas enmiendas el próximo lunes, día 30 de noviembre, para continuar con la tramitación del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2027, que el pasado 11 de noviembre superó su debate de totalidad, y que afrontará su debate final en el Pleno del Parlamento en la sesión programada para los días 21 y 22 de diciembre.

Se trata del primer proyecto de cuentas públicas aprobado por el Gobierno de coalición de PP-A y Vox conformado tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, y asciende a 54.716,7 millones de euros.