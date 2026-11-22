El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha acusado al equipo de Gobierno de José María Bellido de utilizar los anuncios de nuevas plantaciones como "propaganda ambiental" mientras "evita ofrecer información rigurosa sobre la evolución real del arbolado de Córdoba".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el PSOE considera "inaceptable" que el Ayuntamiento anuncie miles de árboles y presente campañas de plantación como éxitos de gestión "sin explicar cuántos ejemplares se talan, cuántos mueren, cuántos se reponen y cuántos alcorques permanecen vacíos o se clausuran definitivamente".

El concejal socialista Joaquín Dobladez ha criticado que Bellido pretende que los cordobeses "evalúen su política de arbolado contando los árboles que anuncia plantar, pero sin poder conocer los que está perdiendo". "Eso no es transparencia ni gestión ambiental, es vender propaganda mientras se oculta el balance real", ha manifestado.

Los datos difundidos por el propio Ayuntamiento evidencian, a juicio del concejal, "la dimensión del problema", ya que tras la presentación del diagnóstico municipal en febrero de 2025, "se hicieron públicas estimaciones de entre 8.000 y 9.000 alcorques vacíos o con tocones".

Para los socialistas, resulta "especialmente grave" que, pese a manejar estas cifras desde hace más de un año, el Gobierno municipal "no haya incorporado al plan un censo completo, actualizado y georreferenciado que permita conocer la situación real".

Por ello, el PSOE ha exigido que se expliquen "las diferencias entre las estimaciones de 8.000 y 9.000 posiciones, indicando las fechas de referencia, los criterios y la metodología utilizados".

De este modo, el edil ha preguntado que "cómo puede el Gobierno municipal presumir de miles de plantaciones cuando ni siquiera ofrece un inventario fiable de los alcorques que siguen vacíos", toda vez que ha advertido que anunciar 3.000 plantaciones "no significa que Córdoba vaya a ganar 3.000 árboles", puesto que para conocer el resultado "hay que descontar los nuevos apeos, los ejemplares que se secan, las marras y las posiciones que se clausuran".

"Queremos conocer el saldo neto, no las cifras que mejor le vienen al Gobierno municipal para hacerse una fotografía. Si se plantan 3.000 árboles, pero durante ese mismo periodo se pierden otros tantos o no sobreviven las nuevas plantaciones, no estamos avanzando", ha remarcado.

Además, Dobladez ha subrayado que la pérdida de arbolado tiene "consecuencias especialmente graves" en Córdoba por las temperaturas extremas que soporta la ciudad. "Un árbol adulto no es intercambiable con una planta recién colocada. La sombra que proporciona, su capacidad de refrigeración y su contribución a reducir la temperatura de las calles tardan años en recuperarse. Cada árbol que perdemos es menos protección frente al calor y una peor calidad de vida para los vecinos", ha indicado.

Por otro lado, el PSOE también ha cuestionado el protocolo municipal para la gestión de alcorques vacíos, que contempla la posibilidad de decidir entre replantar o clausurar cada posición. Los socialistas exigen que la conservación del alcorque y su recuperación sean "la regla general y que cualquier decisión de cierre esté respaldada por una justificación técnica individualizada".

Antes de eliminar una posición de plantación deben estudiarse alternativas como cambiar la especie, desplazar ligeramente el árbol o mejorar las condiciones del subsuelo.

Por todo ello, el PSOE exige la publicación trimestral de los datos y un balance anual que recoja las existencias iniciales de arbolado, las talas, los árboles secos, las nuevas plantaciones, las sustituciones, las marras, las reposiciones efectivas, los cierres de alcorques y el saldo neto de ejemplares. Esta información "debe estar disponible públicamente, en un visor web y en formatos descargables, para que cualquier ciudadano pueda comprobar la evolución del patrimonio arbóreo municipal".

"El gobierno municipal está en la política de las fotografías plantando árboles y los anuncios sin evaluación posterior. Queremos saber cuántos árboles pierde Córdoba, cuántos consigue recuperar y cuántos sobreviven. El arbolado es un patrimonio público y Bellido tiene la obligación de conservarlo, no de esconder su deterioro detrás de campañas de propaganda", ha concluido Dobladez.