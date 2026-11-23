El candidato al Senado de Progreso por Granada, José Antonio Montilla. - PSOE

GRANADA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada se ha comprometido a seguir incrementando los efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil, mejorar sus condiciones laborales y materiales y mantener el crecimiento de las ofertas de empleo público para seguir garantizando la seguridad en la provincia de Granada.

El candidato al Senado de Progreso, José Antonio Montilla, ha defendido la importancia de contar con unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bien dotadas de recursos humanos y materiales para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades y ha destacado que Granada cuenta actualmente con 2.045 guardias civiles, frente a los 1.815 que había en 2018, lo que supone un incremento del 13 por ciento y una tasa de cobertura del 92 por ciento.

En el caso de la Policía Nacional, la plantilla ha pasado de 1.100 efectivos a 1.232, un crecimiento del 10 por ciento durante este periodo. En su comparecencia, el socialista ha subrayado también la mejora de las condiciones laborales de los profesionales de ambos cuerpos, cuyas retribuciones se han incrementado un 40 por ciento en estos años de Gobierno de Pedro Sánchez.

Otro de los aspectos que ha citado es el crecimiento de las ofertas de empleo público en estos años. Desde 2018 se han convocado 46.706 nuevas plazas para Guardia Civil y Policía Nacional, de las que 22.392 corresponden a la Benemérita y 24.314 a la Policía Nacional.

"Solo en 2026 se han convocado 6.094 plazas para ambos cuerpos", ha afirmado para contraponer esta cifra con las de los gobiernos del PP que, en 2012, solo convocaron 323 plazas (126 para Guardia Civil y 203 para Policía Nacional).

A su juicio, "estos datos evidencias dos formas distintas de gobernar y de entender la seguridad. La que apuesta por reforzar las plantillas y otra que reduce la incorporación de nuevos profesionales".

En cuanto a la situación de la seguridad ciudadana, ha indicado que Granada registra 44 infracciones penales por cada mil habitantes, cuatro puntos por debajo de la media andaluza y seis por debajo de la nacional.

Asimismo, ha destacado que la tasa de esclarecimiento de delitos es del 48 por ciento, lo que refleja la capacidad de actuación de los cuerpos policiales. El socialista ha defendido que el debate sobre seguridad debe abordarse desde el rigor y los datos, frente a los mensajes alarmistas y la desinformación.

"Frente a los bulos que propagan PP y Vox, hay que hablar de cifras, de recursos y del trabajo que realizan cada día nuestros agentes", ha afirmado.

Montilla también ha puesto en valor las nuevas herramientas legislativas que permiten actuar frente a problemas concretos que afectan a la convivencia en Granada. En este sentido, ha destacado la modificación del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 1/2026, que tipifica como delito, con penas de prisión, determinados supuestos de defraudación de fluido eléctrico vinculados a instalaciones destinadas al cultivo o tráfico de drogas.

Una medida que, según ha explicado, refuerza la respuesta judicial frente a las plantaciones de marihuana que provocan sobrecargas en la red eléctrica y cortes de suministro en barrios de la capital y municipios de la provincia.

Asimismo, ha señalado las novedades introducidas por la Ley 1/2025, de medidas en materia de eficiencia para agilizar los procedimientos por allanamiento y usurpación de viviendas y proceder al desalojo inmediato.