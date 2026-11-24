El edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez. - PSOE

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha instado este martes al gobierno municipal del PP a "priorizar las inversiones" en los barrios de la ciudad "donde las necesidades sociales y ambientales son mayores", pues, según ha argumentado, "la desigualdad social en Córdoba también tiene una dimensión ambiental que el gobierno de José María Bellido ignora".

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Dobladez ha advertido que "las familias con menos recursos económicos soportan unas condiciones ambientales más desfavorables y tienen menos posibilidades de protegerse frente a las consecuencias del cambio climático". Así, "el calor extremo, el frío, la falta de arbolado, la peor calidad de los espacios públicos y la exposición a las inundaciones no afectan por igual a todos los barrios, ni a todas las familias".

El concejal socialista ha señalado que "la pobreza también se mide en grados. No es lo mismo afrontar una ola de calor en una vivienda bien acondicionada que hacerlo en una casa que se convierte en un horno, ni pasar el invierno con calefacción que convivir con temperaturas bajas porque no se puede pagar la energía. La desigualdad económica también determina nuestra capacidad para protegernos del clima".

En el PSOE consideran que "existe una relación directa entre vulnerabilidad social y vulnerabilidad climática", pues "las familias con mayores recursos pueden disponer de viviendas mejor aisladas, climatización y alternativas privadas para protegerse de las temperaturas extremas. Por el contrario, quienes viven en condiciones económicas más difíciles dependen mucho más de los servicios públicos, de los parques y de los equipamientos municipales".

Esta desigualdad, según ha avisado Dobladez, "se manifiesta especialmente en barrios como Las Palmeras, Moreras y Guadalquivir, donde resulta imprescindible reforzar las políticas de adaptación climática, rehabilitación energética y mejora del espacio público", razón por la que "el Ayuntamiento debería priorizar las inversiones precisamente allí donde las necesidades sociales y ambientales son mayores".

Dobladez también ha aludido a la "desigualdad en el acceso a la sombra y al arbolado urbano", pues "en una ciudad como Córdoba, el arbolado es una infraestructura de salud pública. Los barrios que más sufren las altas temperaturas necesitan parques acondicionados, calles con sombra y espacios públicos donde poder protegerse del calor. No podemos permitir que la posibilidad de disfrutar de un entorno fresco y saludable dependa del barrio en el que se vive".

Lo mismo ocurre, según ha señalado, con "las consecuencias de las lluvias torrenciales y las inundaciones", que "pueden agravar las desigualdades existentes", dado que "las familias que viven en viviendas con peores condiciones y disponen de menos recursos económicos tienen mayores dificultades para afrontar los daños y recuperarse de ellos".

Por ello, ha reclamado que "la prevención de inundaciones, el mantenimiento de las infraestructuras de drenaje y las actuaciones de adaptación urbana tengan en cuenta la vulnerabilidad social de las zonas afectadas".