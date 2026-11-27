Archivo - El candidato socialista al Senado José Latorre en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha destacado que la pensión media en la provincia de Jaén alcanzará los 1.200 euros con la nueva subida anunciada este viernes del 3,5 por ciento para el próximo año 2027.

Así lo ha indicado en una nota el candidato al Senado José Latorre, quien ha explicado que el incremento de las pensiones "supera ya el 55 por ciento desde que gobierna Pedro Sánchez" y un pensionista jiennense "ingresa 425 euros mensuales más de lo que cobraba con el PP en 2018".

"Estamos hablando de un aumento del 55 por ciento frente al 0,25 por ciento que nos quiere imponer el PP", ha recalcado. Estas "cifras históricas" han sido posibles gracias a la voluntad de un Ejecutivo "que ha demostrado creer y apostar con firmeza por el sistema público de pensiones y por su revalorización anual conforme al precio de la vida".

Por eso, según ha añadido Latorre, "es más necesario que nunca que siga habiendo un gobierno progresista en España" y "votar al PSOE" en las elecciones generales de este domingo.

"Porque casi once millones de pensionistas en España y más de 150.000 pensionistas en la provincia de Jaén se juegan seguir llegando a final de mes con dignidad y eso solo podrá ocurrir con un gobierno presidido por Pedro Sánchez", ha asegurado.

Ha apuntado que PP y Vox "vienen a lo que vienen", que es "a meter la motosierra en el sistema público de pensiones". "A recortar 112.000 millones de euros de gasto público como ya reconocieron ayer y, por tanto, a destrozar servicios y derechos que ya creíamos consolidados", ha lamentado el candidato, quien ha subrayado que "esto se para votando el domingo al PSOE con todas las fuerzas".