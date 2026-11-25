La portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez, comparece ante los medios en el Parlamento andaluz. A 25 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha lamentado este miércoles la ausencia de una declaración institucional en el Parlamento andaluz con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres que se conmemora este miércoles, 25 de noviembre, así como ha descrito al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), como "el mayor hipócrita del reino" en relación a la violencia de género.

Son mensajes que ha trasladado la también portavoz adjunta del Grupo Socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha comenzado lamentando que, desde que la "extrema derecha" de Vox entró en la Cámara autonómica, "no hay ningún tipo de declaración institucional, no hay un abrazo unánime" de los grupos parlamentarios a propósito de esta jornada conmemorativa del 25 de noviembre.

María Márquez ha remarcado que este día es "especialmente importante" para los socialistas, para los progresistas, para las mujeres andaluzas, "porque llevamos muchísimos años intentando poner en el escaparate de las vergüenzas que tenemos como sociedad el drama que sufrimos las mujeres" con los asesinatos machistas, y ha realizado "un llamamiento, más que nunca, a la reacción, a la movilización de la gente que entiende que esto es una barbaridad, un despropósito, y que es indecente e impresentable negar la violencia machista".

En esa línea, ha alertado de la "involución" que, en su opinión, se está dando en Andalucía, y ha aludido a las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, para hacer un llamamiento a acudir a "votar con las mismas ganas que vamos a salir hoy a la calle toda la gente de bien, hombres y mujeres que entendemos que la violencia machista es un despropósito y que es indecente", que "hay que combatirla sin paliativos, sin matices", al igual que "hay que combatir a los negacionistas", según ha añadido.

La representante del PSOE-A ha cargado contra la "hipocresía" que cree que hay en el Gobierno andaluz en relación a la violencia machista, y en esa línea ha criticado que, con ocasión del 25N, "algunos se visten de morado, ponen alfombras moradas en San Telmo", pero "realmente lo que hacen es vestirse de hipócritas con todas las letras".

"Nos parece impresentable: muchas chapitas, mucha chaqueta, mucha alfombra, mucha bufanda morada, pero tijeras en los presupuestos que tienen que ver con blindar los derechos de las mujeres", ha comentado en esa línea la portavoz socialista, que ha criticado también a quienes desde el Gobierno andaluz no se enfrentan a "aquellos que niegan la violencia y el terrorismo machista en nuestro país".

Al hilo, ha descrito al presidente de la Junta, Juanma Moreno, como "el mayor hipócrita del reino en materia de violencia de género", así como ha exigido "rectificaciones" de la alcaldesa de Écija (Sevilla), Silvia Heredia (PP), y de la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López (PP-A).

De la alcaldesa de Écija ha criticado que "ha dicho que a ella le preocupa mucho más el independentismo" en España que la violencia de género, pese a que se contabilizan "47 mujeres asesinadas en lo que va de año" en España por dicha violencia, según ha remarcado la vicesecretaria socialista.

De igual modo, María Márquez ha urgido a la consejera Loles López a que "rectifique, porque ha dicho que la violencia de género tiene que ver con la esfera privada también, con el compromiso individual de cada uno". Frente a esa idea, la dirigente del PSOE-A ha replicado que "ya hace muchísimos años" que este tema "salió de la esfera privada", y "no necesitamos héroes individuales", sino que "el conjunto global de toda una sociedad y, por supuesto, que el Gobierno que tiene la responsabilidad de asumir las competencias por parte de todos, se encargue de gestionar uno de los dramas y de las materias más sensibles y más importantes que puede tener un gobierno".

Por todo ello, y tras aludir a los casos que se han investigado en torno al exalcalde de Algeciras (Cádiz) José Ignacio Landaluce, y al regidor de Estepona (Málaga), José María García Urbano, María Márquez ha concluido insistiendo en reclamar "menos alfombras moradas hoy en San Telmo, porque realmente el traje que tienen hoy la derecha, la extrema derecha, y el presidente de la Junta de Andalucía, es el del mayor hipócrita del reino", al que le importan "un pimiento absolutamente los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género", según ha zanjado la vicesecretaria general del PSOE-A.