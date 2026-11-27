Cierre de campaña del 29N del PSOE de Granada. - PSOE GRANADA

GRANADA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha pedido el voto y una movilización histórica el 29N para garantizar una mayoría de progreso y de avances que frene el retroceso de la derecha. Además, desde la formación se confía en un apoyo masivo a Pedro Sánchez por parte de la provincia granadina y de las mujeres.

Así, la candidata del PSOE de Granada al Congreso de los Diputados, Mª José Sánchez, ha apelado a la movilización de la gente progresista para conseguir "una mayoría de progreso que, a partir del 29N, permita seguir avanzando en derechos y libertades, frenar la involución de las derechas y evitar que nadie se quede atrás".

Junto al coordinador de la campaña electoral José Antonio Carranza y miembros de las candidaturas, ha subrayado que la ciudadanía granadina es consciente de lo que está en juego el próximo domingo y sabe que estas elecciones son decisivas para el futuro del país y de la provincia.

Por ello ha señalado que "Granada sí se va a levantar y va a votar mayoritariamente a Pedro Sánchez porque sabe que encabeza un Gobierno que es inspiración y ejemplo de dignidad para el mundo".

La candidata ha defendido que el PSOE representa el proyecto político que puede garantizar la continuidad de los avances sociales y hacer frente a los retrocesos y recortes que traerían consigo las derechas "que, además, como hemos visto, nos quieren a las mujeres calladitas". "No se van a salir con la suya. Nos jugamos seguir avanzando o permitir una involución que solo beneficia a las élites y deja a demasiada gente atrás", ha subrayado.

Así, ha contrapuesto la política que defiende el PSOE, basada en los derechos, la convivencia y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social, frente a una derecha que, según ha criticado, "ha convertido la confrontación y la mala educación en señas de identidad". "Representamos la buena política frente a la mala educación", ha enfatizado.

Así, ha insistido en que los derechos, las libertades y las conquistas sociales necesitan una mayoría parlamentaria que los proteja y permita seguir ampliándolos, por lo que ha defendido que el voto socialista. "Es el que puede dar continuidad a un Gobierno de progreso con la fuerza suficiente para acelerar las políticas y los grandes retos pendientes, como la vivienda, para que el acceso a un hogar deje de ser un obstáculo para desarrollar un proyecto de vida, el empleo y los servicios públicos", ha expuesto.

Por último, ha insistido en su llamamiento a la participación para decir que "hay que movilizarse, votar el domingo y hacerlo al color rojo del PSOE". Asimismo, ha pedido el voto en el Senado para la candidatura del Senado de Progreso.

BALANCE DE CAMPAÑA

Por su parte, el coordinador de la campaña electoral, José Antonio Carranza, ha destacado el despliegue de más de 300 actos por toda la provincia y las 60 medidas electorales específicas para Granada que, como ha subrayado, diferencia a los socialistas de otras formaciones.

Carranza ha hecho un balance de una campaña "en positivo, de cercanía con la gente y de explicación de compromisos", en la que los socialistas han recorrido municipios y comarcas para escuchar a colectivos sociales, trabajadores, empresarios, jóvenes y mayores, para abordar sus principales preocupaciones y contar el programa electoral.

"Frente a quienes piden el voto sin explicar qué quieren hacer por esta tierra, el PSOE ha puesto sobre la mesa un proyecto y una hoja de ruta. Somos el único partido que ha presentado por escrito sus compromisos con Granada", ha señalado.

Así, ha contrapuesto esta forma de hacer política a la del PP y de su coordinador y candidato al Congreso por la provincia, Jorge Saavedra, al que ha reprochado "haber elegido la confrontación en lugar de explicar qué haría su partido y Vox por la provincia". "Ha confundido la campaña con una operación de acoso político al PSOE. Y nosotros a cada insulto, una propuesta; a cada mentira, un argumento; y a cada ataque, más razones para defender el proyecto socialista", ha considerado.

Por último, ha agradecido el esfuerzo de candidatos, alcaldes, agrupaciones y militancia socialista, y ha asegurado que el PSOE afronta el domingo con la tranquilidad de haber cumplido su compromiso con Granada y con la determinación de volver a revalidar la confianza mayoritaria de los granadinos.