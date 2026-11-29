El secretario general del PP de Andalucía y coordinador de campaña, Antonio Repullo, ejerciendo su derecho a voto durante las elecciones generales del 29N. - PP-A

CÓRDOBA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía y coordinador de campaña, Antonio Repullo, ha felicitado al conjunto de la sociedad por el buen inicio de una jornada electoral que "se está desarrollando con absoluta normalidad" y ha animado a los andaluces a participar en esta jornada electoral "con absoluta libertad", desde la esperanza y la ilusión, pensando en el mejor futuro para todos para los próximos cuatro años.

En declaraciones a los medios tras ejercer su derecho a voto, Repullo ha agradecido la labor de los interventores y apoderados del Partido Popular por contribuir al normal desarrollo de un día "tan importante para la democracia".

Asimismo, ha subrayado la relevancia de saber que "cada cuatro años tenemos la capacidad de decidir el futuro de España y en este caso, el futuro de un nuevo gobierno".

Por ello, ha expresado "la importancia" de salir este domingo a participar en las urnas "teniendo presente lo vivido durante los últimos años y afrontando los próximos cuatro con toda la libertad, con todas las ganas y con toda la esperanza".