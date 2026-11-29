La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha ejercido su derecho al voto. A 29 de noviembre de 2026. - PP DE GRANADA

GRANADA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha asegurado estar "deseando poder conocer" el resultado de los comicios generales del 29 de noviembre.

Díaz, que ha votado este domingo, ha asegurado sentirse "feliz" de haber ejercido su derecho al voto en esta jornada, al tiempo de mostrarse confiada de que se desarrolle "de buena manera" y de que no haya "ningún tipo de incidentes".

La titular de vivienda ha agradecido "a todos los miembros de las mesas electorales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que velan porque la jornada se desarrolle bien y a interventores y apoderados de todas las fuerzas políticas, especialmente a los interventores y apoderados de mi partido, del Partido Popular", que "hoy hacen también un gran trabajo".