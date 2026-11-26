Trabajadores de Sadeco con una decapadora para reforzar la limpieza viaria. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha aprobado este jueves el expediente de contratación para el suministro de seis decapadoras autopropulsadas de alta presión y agua caliente, una adquisición cuyo valor estimado asciende a 1,5 millones de euros y que permitirá a la empresa municipal incorporar nuevos medios técnicos para reforzar y modernizar los servicios de limpieza viaria de la ciudad. El acuerdo adoptado posibilita la inmediata licitación del contrato.

Según ha informado el Ayuntamiento, la incorporación de estos seis equipos se enmarca en la renovación de la maquinaria que Sadeco destina a los servicios municipales, con especial atención a la introducción de nuevas tecnologías que permitan mejorar la capacidad de intervención en determinadas superficies urbanas. En este caso, se trata de maquinaria especializada que permitirá abordar trabajos de limpieza de mayor intensidad en aquellas zonas donde los sistemas convencionales no ofrecen los resultados necesarios.

Las nuevas decapadoras emplearán agua caliente a alta presión y dispondrán de un sistema de aspiración del agua residual generado durante los trabajos. Esta tecnología está especialmente indicada para actuar sobre pavimentos y viarios que presentan suciedad adherida o acumulada y que requieren un tratamiento específico para recuperar unas condiciones adecuadas.

La adquisición permitirá, por tanto, disponer de equipos específicos que complementen los recursos actuales y aporten una mayor capacidad y eficacia en aquellas actuaciones que necesitan una limpieza más profunda. Su utilización estará dirigida principalmente a espacios concretos del casco urbano y a zonas que, por las características de sus pavimentos o por la acumulación de suciedad, requieran intervenciones de mayor intensidad.

No obstante, estas máquinas no sustituirán a los servicios ordinarios de limpieza viaria, como el barrido mecánico o el baldeo, sino que se incorporarán como una herramienta adicional para trabajos específicos y programados. Su productividad y consumo de agua hacen aconsejable concentrar su utilización en aquellos espacios donde este tratamiento aporte un valor añadido respecto a los procedimientos habituales.

CONDICIONES ESPECÍFICAS

Desde el punto de vista técnico, el contrato aprobado por el consejo establece unas condiciones específicas para garantizar que las seis máquinas puedan desenvolverse tanto por el viario urbano como por acerados y zonas peatonales de dimensiones reducidas. Se tratará de vehículos compactos autopropulsados, con una longitud máxima de 5,8 metros, una anchura de 1,4 metros y una altura de 2,2 metros, incluido el implemento o cúpula delantera.

Cada decapadora deberá contar con un motor que cumpla la normativa medioambiental Euro VI o superior, una potencia mínima de 60 kilovatios y una cilindrada de al menos 2.900 centímetros cúbicos. Asimismo, tendrán que alcanzar una velocidad de desplazamiento de, al menos, 30 kilómetros por hora y disponer de una masa máxima autorizada inferior a 6.200 kilogramos.

Los vehículos incorporarán dirección asistida, cabina cerrada e insonorizada y dos plazas, una para el conductor y otra para el acompañante. También deberán contar con frenos de disco en todos los ejes, sistema de aviso acústico de marcha atrás, desconectador de baterías de fácil acceso y dos girofaros LED homologados, situados en las partes delantera y trasera.

El pliego contempla igualmente que los equipos dispongan de un sistema que permita su remolcado en caso de avería, sin necesidad de desmontar elementos para facilitar su traslado y carga en una grúa.

La contratación del consejo de administración integra además todas las prestaciones accesorias necesarias para que puedan incorporarse a los servicios municipales en condiciones de plena operatividad. De esta forma, el suministro incluirá la matriculación y rotulación de las máquinas, la entrega de toda la documentación técnica, manuales, herramientas y equipos de diagnóstico, así como su puesta en servicio. También contempla la formación del personal de la empresa municipal que vaya a utilizar los equipos o intervenir en su gestión técnica y administrativa.

PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES

El valor estimado del contrato asciende a 1.500.000 euros. Una vez formalizado, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de seis meses para entregar los seis vehículos, aunque las empresas que concurran al procedimiento podrán presentar ofertas que mejoren este período.

Con esta adquisición, Sadeco pretende garantizar la disponibilidad de medios suficientes para el mantenimiento de los viales y las superficies urbanas en unas condiciones adecuadas de limpieza, conservación y salubridad, incorporando tecnología especializada para aquellas intervenciones que requieren una capacidad de limpieza superior a la que proporcionan los equipos convencionales.

La empresa municipal cuenta además con hidrolimpiadores con campana manual y grupos hidrolimpiadores convencionales. Comparten con las decapadoras la utilización de agua a alta presión y agua caliente, por lo que pueden realizar tareas de limpieza similares sobre superficies y elementos urbanos.

No son equipos equivalentes a las decapadoras y la diferencia principal está en su concepción y uso operativo. Mientras que las hidrolimpiadoras ofrecen mayor versatilidad para actuaciones puntuales, rincones, mobiliario y zonas de difícil acceso, las decapadoras son vehículos especializados para tratamientos más intensivos y mecanizados de superficies, con aspiración del agua sucia.