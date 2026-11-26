El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el pleno del 26 de noviembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado este jueves que el candidato del PSOE a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, no pueden pedir la "confianza" a los andaluces en las elecciones generales del día 29 tras la "traición" a esta comunidad durante años.

En la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, Sanz ha señalado que Sánchez y María Jesús Montero "pasarán a la historia como los mayores traidores de Andalucía desde una administración del estado".

"Por eso no pueden venir a pedir la confianza de los andaluces" en las elecciones generales del día 29, según ha añadido Sanz, quien ha confiado en que de las elecciones generales salga un nuevo Gobierno de España que "cumpla con Andalucía" y que la "trate como se merece", después de años de "falta de respeto y de traición".

Según ha expuesto Antonio Sanz, la "traición" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a Andalucía se ha puesto de manifesto con la financiación autonómica, con los fondos para la dependencia, con la "no ejecución" de obras hidráulicas de competencia estatal o con la falta de "mantenimiento" en las líneas ferroviarias de alta velocidad.

Tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid permanece cerrada, según ha señalado Sanz, quien ha recordado también el accidente de Adamuz (Córdoba), el pasado mes de enero.

Se ha referido también a la situación del Puente del Centenario de Sevilla: "Tenía que estar terminado hace años y hoy está parado y es la mayor prueba de corrupción del Gobierno de Sánchez".

"Al final, la traición del Gobierno de Pedro Sánchez la estamos pagando muy cara todos los andaluces", ha añadido Antonio Sanz.