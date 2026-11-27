Archivo - (Foto de ARCHIVO) Dos señoras mayores caminan por una calle de Madrid, a 28 de agosto de 2024, en Madrid (España) - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha abonado en Andalucía casi 1,74 millones de pensiones a 1,58 millones de personas en la nómina de noviembre, que en el conjunto nacional ha ascendido a 14.573,9 millones. Junto con la nómina, este mes también se abona la paga extraordinaria, por un importe de 14.241 millones. Los pensionistas reciben la paga extra en noviembre, y no en diciembre como la mayor parte de los trabajadores, porque se tiene en cuenta como periodo de generación del derecho del 1 de junio al 30 de noviembre. En el caso de la extraordinaria de verano, se contabiliza del 1 de diciembre al 31 de mayo y se percibe en junio.

La pensión media del sistema en Andalucía, que engloba todas las clases, se sitúa en 1.242,24 euros al mes, lo que refleja un aumento del 5,06% en comparación con el mismo mes del año anterior. En el conjunto nacional, la paga extraordinaria media de los pensionistas asciende este mes de noviembre exactamente a 1.349,6 euros. Habitualmente, la cuantía de la extra es similar a la mensualidad ordinaria, si bien los pensionistas que hayan visto aprobada su prestación recientemente cobran la parte proporcional que corresponda, explica el Gobierno en una nota.

En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben 1,04 millones de andaluces, se sitúa en 1.436,44 euros mensuales, un 4,85% más alta que hace un año, 66,46 euros más. Por su parte, la pensión media de viudedad es de 909,11 euros mensuales. Esta pensión la perciben en Andalucía 395.306 personas, en su mayoría mujeres. En cuanto al resto de pensiones, por incapacidad permanente se han abonado 1.170,99 euros a 228.502 personas; 527,38 euros por orfandad a 67.559 andaluces y, por último, 788,05 euros a favor de 12.922 familiares. Además, 320.202 pensionistas han percibido el complemento de brecha de género, con un importe medio de 84 euros.

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.680,5 euros, según los últimos datos disponibles (octubre). En concreto, en el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.793,5 euros al mes. La media de tiempo de resolución de los expedientes en octubre (último dato disponible) fue de 8,9 días en el caso de la pensión de jubilación y de 10,2 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

Tres cuartas partes de la nómina, que asciende a 14.573,9 millones de euros, corresponden a pensiones de jubilación, que representan más del 73,6% del total (10.728,1 millones de euros). A pensiones de viudedad se han destinado 2.289 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.334 millones; la de orfandad, a 183,9 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 38,9 millones.

Las últimas reformas realizadas en forma de incentivos voluntarios para acercar la edad real de jubilación a la edad legal están dando como resultado un aumento de las jubilaciones demoradas a la vez que un descenso en las anticipadas. En conjunto, hasta octubre, último dato disponible, se han registrado 317.439 nuevas altas de jubilación. Las jubilaciones demoradas representan ya el 11,4% del total de estas nuevas altas, frente al*4,8% de 2019. El 68,8% de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, nueve puntos porcentuales más que en 2019.

Por otro lado, las jubilaciones anticipadas se mantienen en mínimos y representan el 31,2% de las nuevas jubilaciones, 9 puntos porcentuales menos que hace seis años, cuando representaban el 40%. Este cambio refleja el impacto de los incentivos de demora vigentes desde 2022 y la reconfiguración del marco de la pensión de jubilación anticipada. Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,4 años, frente a los 64,4 años de 2019. En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,9 años.

En noviembre, 1.770.706 pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 68,8% corresponden a mujeres (1.217.390). El importe medio de este complemento es de 76,6 euros mensuales. Del total de pensiones complementadas, más del 23,5% corresponden a pensionistas con un hijo (416.813), el 51,1% de los beneficiarios, con dos hijos (905.130); el 17,4% lo percibe por tres hijos (308.654), y por cuatro hijos, el 7,9% (140.104).

Por su parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.809 millones de euros en el mes de octubre (último dato disponible). En comparación con la nómina del mismo mes del año anterior el incremento es de 96,1 millones de euros (5,6% de variación anual). El número de pensiones del Sistema de Clases Pasivas en vigor fue de 748.484, que son 5.887 pensiones más que en octubre de 2025, con un crecimiento del 1,9% anual.