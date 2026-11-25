Autoridades en la concentración por el 25N. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba, junto a la Junta de Andalucía, ha conmemorado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con un programa de actividades desarrollado durante todo el mes que culmina los días 24 y 25 de noviembre, con el objetivo de reforzar la sensibilización social, la prevención de las violencias machistas y la protección de las víctimas.

Según ha informado la Subdelegación en una nota, durante la jornada de este miércoles, 25 de noviembre, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Raquel Casado, ha participado en una lectura conjunta de las declaraciones institucionales aprobadas por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, en un acto que ha servido para reafirmar el compromiso de ambas instituciones con la lucha contra la violencia de género y con la construcción de una sociedad libre de violencia hacia las mujeres.

En este sentido, Casado ha señalado que "la violencia contra las mujeres constituye una vulneración de los derechos humanos y una realidad frente a la que no caben ni la indiferencia ni la equidistancia. Las instituciones tenemos la responsabilidad de trabajar juntas, desde la unidad y la cooperación, para proteger a las víctimas, prevenir cualquier manifestación de violencia y avanzar hacia una sociedad en la que todas las mujeres puedan vivir en libertad y sin miedo".

La subdelegada ha insistido también en que "el 25 de noviembre no puede quedarse en una jornada de declaraciones y actos conmemorativos. Nuestro compromiso se traduce en actuaciones concretas todos los días del año, reforzando los recursos para la atención, la prevención, la educación y la implicación de toda la sociedad. Cada mujer víctima de violencia necesita saber que no está sola y que las instituciones estamos a su lado".

La programación se extiende durante todo noviembre culminando en dos actos centrales, el del 24 de noviembre, con una jornada formativa y de sensibilización organizada en colaboración con el Vicerrectorado de Igualdad de la Universidad de Córdoba bajo el lema 'Mi compromiso en la erradicación de las violencias machistas: ser Punto Violeta y violencias de género en las redes. Identificación y pautas para protegerse y/o denunciar'.

El encuentro, celebrado en la sede de la Subdelegación, ha reunido a cerca de un centenar de personas, entre representantes institucionales, profesionales de los ámbitos jurídico, académico y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal de la Administración, General del Estado, Entidades sociales, Organizaciones sindicales, medios de comunicación y ciudadanía.

La jornada ha puesto especial atención a las nuevas formas de violencia contra las mujeres a través de las redes sociales y los entornos digitales, abordando cómo identificar estas conductas, los delitos asociados y las herramientas disponibles para prevenirlas, protegerse y denunciarlas. En las sesiones han participado profesionales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, analizaron las amenazas y riesgos existentes en plataformas y servicios digitales.

Sobre esta cuestión, Casado ha destacado que "la violencia machista también se manifiesta hoy en los espacios digitales, donde el acoso, las amenazas, el control y la difusión de contenidos sin consentimiento pueden causar un daño enorme a las mujeres. Tenemos que conocer estas nuevas formas de violencia, aprender a identificarlas y ofrecer herramientas para combatirlas. Internet y las redes sociales no pueden convertirse en espacios de impunidad".

Asimismo, la Jefa de Unidad de Violencia sobre la Mujer, Teresa Varón, ha presentado la Guía de Recursos 2026 para la atención a las víctimas de violencia de género y la iniciativa Punto Violeta Personal, facilitándose distintivos y materiales con información y pautas de actuación para contribuir a la detección y acompañamiento de las mujeres víctimas.

La Subdelegación del Gobierno ha subrayado que la lucha contra la violencia de género exige un compromiso permanente de las instituciones y de toda la sociedad, así como unidad, coordinación, prevención, educación y tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres.

Con motivo del 25N, ambas jornadas han querido trasladar un mensaje claro: la violencia contra las mujeres no tiene cabida en nuestra sociedad y su erradicación es una responsabilidad colectiva que requiere el compromiso firme y sostenido de todas las administraciones y de la ciudadanía.