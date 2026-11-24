Acto institucional en Subdelegación por el 25N - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha cifrado en 2067 mujeres las que cuenta con seguimiento en la provincia por ser víctimas de violencia de género --muchas de ellas afectadas por situaciones de ciberacoso--, al tiempo que ha alertado sobre los 'deepfakes'.

Fernández ha reafirmado este martes el compromiso firme de la institución con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Lo ha hecho durante el acto institucional organizado por Subdelegación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Durante su intervención, el subdelegado ha hecho un llamamiento a la unidad, la responsabilidad y la implicación de todas las administraciones y de la sociedad para avanzar hacia una sociedad libre de violencia machista.

"La lucha contra la violencia de género no admite retrocesos y exige unidad, determinación y recursos", ha remarcado Fernández. Si bien ha reconocido que España ha avanzado significativamente en la construcción de un marco legislativo, institucional y de protección que ha permitido "romper silencios y reconocer derechos", ha advertido de que "los avances nunca pueden llevarnos a bajar la guardia".

En este contexto, el subdelegado ha mostrado su rechazo frontal a los "discursos negacionistas" que cuestionan la existencia de la violencia de género, pretendiendo presentar como "una cuestión de opiniones lo que es una realidad acreditada", y que ponen en duda la necesidad de políticas públicas específicas para combatirla.

A este respecto, ha subrayado que esta lacra constituye una vulneración de los derechos humanos y una amenaza directa a los valores democráticos de libertad, igualdad y dignidad.

Durante su intervención, Manuel Fernández ha puesto especial atención en las manifestaciones emergentes de la violencia contra las mujeres, concretamente en la violencia digital y los denominados 'deepfakes' sexuales.

Ha alertado de que el desarrollo de la inteligencia artificial permite crear imágenes y vídeos de contenido sexual falsos utilizando el rostro, la voz o los gestos de mujeres y niñas sin su conocimiento ni consentimiento.

"El hecho de que una imagen sea falsa no significa que el daño que ocasiona también lo sea", ha incidido el subdelegado, al tiempo que ha incidido en que la humillación, la exposición pública, la pérdida de intimidad y las consecuencias personales, familiares, sociales y profesionales son reales. Por ello, ha defendido que la responsabilidad nunca debe recaer sobre las víctimas, sino sobre quienes crean, utilizan y difunden estos contenidos.

Al hilo de esto, ha destacado la campaña institucional del Ministerio de Igualdad de este año, bajo el lema 'El papel que no eliges', que invita a reflexionar sobre esta nueva realidad y reivindica el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia imagen y su intimidad, recordando asimismo que compartir o normalizar este tipo de contenidos supone una responsabilidad colectiva.

Sobre las más de 2.000 mujeres en seguimiento en la provincia por ser víctimas de violencia de género, Fernández ha apuntado que esta cifra "evidencia la dimensión de esta realidad" y la necesidad de mantener y reforzar los mecanismos de prevención, detección, atención y acompañamiento.

Esta labor protectora se desarrolla desde la Subdelegación del Gobierno en Jaén, a través de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, administraciones, servicios sociales, sanitarios, educativos y asociaciones del sector.

Asimismo, el subdelegado ha hecho hincapié en la "especial vulnerabilidad" de las mujeres que residen en municipios pequeños, las mujeres mayores, las mujeres con discapacidad y aquellas en situación de dependencia o aislamiento.

En una provincia con un importante peso del mundo rural como es Jaén, el subdelegado ha puesto el acento en la necesidad de garantizar que ninguna mujer se quede atrás por vivir lejos de los recursos, carecer de autonomía económica o no disponer de una red de apoyo cercana.

Finalmente, el subdelegado ha manifestado la necesidad de seguir avanzando en igualdad, protección y prevención, sin permitir retrocesos en los derechos conquistados. "Las instituciones tenemos que estar siempre del lado de las víctimas, ofreciendo protección, acompañamiento y respuestas", ha concluido Fernández, llamando a convertir el 25 de noviembre en una oportunidad para renovar el compromiso colectivo contra la violencia machista.