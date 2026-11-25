El subdelegado del Gobierno en Granada, Pablo García, apela a la unidad democrática y al compromiso de toda la sociedad para erradicar la violencia machista - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, Pablo García Ruiz, ha hecho este miércoles un llamamiento a la unidad democrática y al compromiso del conjunto de la sociedad para erradicar todas las formas de violencia machista, preservar los avances alcanzados en materia de igualdad y reforzar los mecanismos de prevención, protección y atención a las víctimas.

García ha trasladado este mensaje durante la lectura de la declaración institucional del Gobierno de España con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en un acto celebrado en la Subdelegación del Gobierno en Granada, en el que ha reafirmado el "compromiso inequívoco con la erradicación de todas las formas de violencia machista".

"Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia de género no es solo una obligación legal y democrática; es también una condición imprescindible para la convivencia, la libertad y la igualdad efectiva en nuestro país", ha señalado el subdelegado.

Durante su intervención, García ha recordado que en lo que va de 2026, 47 mujeres y tres menores han sido asesinados por violencia de género en España. "Estas cifras, más que un dato estadístico, representan vidas arrebatadas y proyectos de futuro truncados por la violencia machista".

En la provincia de Granada, a fecha de 30 de octubre, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) registra 3.232 casos activos, de los que 81 corresponden a víctimas menores de 18 años.

En este sentido, el subdelegado ha incidido en que "la erradicación de la violencia contra las mujeres requiere protección, prevención, reparación y acompañamiento" y que "solo desde una respuesta integral y sostenida podremos garantizar a todas las víctimas el ejercicio pleno de sus derechos y una recuperación efectiva".

García ha repasado los avances alcanzados desde la aprobación, hace más de dos décadas, de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que supuso un punto de inflexión al reconocer esta violencia como una manifestación de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres y convertir su erradicación en una cuestión de Estado.

En este contexto, ha destacado las 461 medidas del renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género como hoja de ruta común para reforzar la prevención, la sensibilización, la protección y la recuperación de las víctimas, así como para adaptar la respuesta institucional a desafíos como la violencia vicaria, la digital y la económica.

El subdelegado ha reconocido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los órganos judiciales, la Fiscalía, los servicios sociales, sanitarios y educativos, las unidades especializadas de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, las organizaciones sociales, las asociaciones de mujeres y el movimiento feminista, incidiendo en la necesidad de reforzar la coordinación y la formación especializada.

Asimismo, ha destacado el papel fundamental de los hombres y los niños en la prevención de la violencia machista y la importancia de la educación desde edades tempranas para promover relaciones basadas en el respeto, la igualdad y el buen trato.

UNIDAD DEMOCRÁTICA FRENTE A LOS DISCURSOS NEGACIONISTAS

García ha advertido de que, pese a los avances alcanzados, los logros conseguidos no son irreversibles y ha alertado de que los discursos negacionistas que cuestionan la existencia de la violencia machista, minimizan sus consecuencias o desacreditan las políticas de igualdad "socavan los consensos construidos durante años y debilitan las herramientas necesarias para prevenir la violencia y proteger a las víctimas".

Frente a estos riesgos, ha trasladado el llamamiento del Gobierno de España a la unidad democrática de las instituciones, las fuerzas políticas, los agentes sociales y el conjunto de la ciudadanía. "La igualdad y la libertad de las mujeres son principios irrenunciables sobre los que se sustenta nuestra democracia y no pueden ser objeto de retroceso, sino que deben consolidarse y seguir avanzando".

García ha concluido reafirmando la determinación del Gobierno de España de seguir trabajando para que ninguna mujer vea vulnerados sus derechos por el hecho de ser mujer, para que ninguna víctima se sienta sola y para que las generaciones presentes y futuras puedan vivir en una sociedad libre de violencia machista.

El acto celebrado en la Subdelegación del Gobierno ha concluido con una actuación de carácter reivindicativo a cargo de la rapera, productora musical y actriz Eskarnia y de la poeta Cristina Indira.

Asimismo, con motivo del 25N, el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Granada permanece iluminado de morado hasta el próximo sábado, 28 de noviembre, como símbolo del compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres.