Imagen de archivo de transeuntes protegiendose de la lluvia. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas van a bajar esta semana en Andalucía hasta situarse "ligeramente por debajo de la media", según ha informado el delegado regional de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino. "Las máximas van a bajar hasta los 17 grados y las mínimas hasta los siete, aproximadamente", ha detallado. No obstante, "el día más fresco será el jueves".

En declaraciones a Europa Press, Del Pino ha explicado que en Andalucía lloverá el martes "de forma moderada" --en la zona occidental-- y el miércoles --en la zona oriental--. Por tanto, "el martes lloverá en todas las provincias excepto en Granada y Almería" y el miércoles "lloverá en el sur de Córdoba y en las provincias de Jaén, Granada y Almería".

Además, "no se descartan algunos copos de nieve en la Sierra de Jaén y Granada y las primeras heladas en Los Pedroches, aunque es poco probable", ha informado el delegado. En cuanto al viento, "no es una semana ventosa, aunque no se descartan vientos de poniente el martes y el miércoles".

Por último, Del Pino ha señalado que la situación meteorológica durante la semana estará marcada por la presencia de un anticiclón atlántico que dejará cielos poco nubosos en general.