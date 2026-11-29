Portada de las bases de la XXXIV Bienal de Escultura Jacinto Higueras. - MUSEO JACINTO HIGUERAS

JAÉN 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total 50 obras concurre en la XXXIV Bienal de Escultura Jacinto Higueras, que organiza el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto (Jaén), localidad natal de este reconocido artista de la primera mitad del siglo XX.

Así lo han indicado a Europa Press desde la organización del certamen una vez concluido el plazo para presentar trabajos, que pueden verse en la exposición abierta en el museo de escultura dedicado a Higueras en el citado municipio.

Las personas que visiten la muestra pueden votar su obra favorita para determinar el premio del público, dotado con medalla; algo que también se podrá hacer en los próximos días a través de un enlace que se habilitará en Internet.

Este galardón se suma a los dos principales que establece el concurso. El primero está dotado con medalla y 6.000 euros, mientras que el segundo consiste en medalla y 3.600 euros. En caso de que ninguna de las obras, a juicio del jurado, alcanzaran calidades para merecerlos, podrán ser declarados desiertos y sus dotaciones incrementarían los de la convocatoria siguiente.

Las dos piezas premiadas quedarán en propiedad del Museo de Escultura Jacinto Higueras, mientras que las no premiadas podrán ser retiradas por sus autores en un plazo no superior los dos meses tras el fallo y, en caso de no serlo, supondrá su renuncia y pasarán a propiedad del museo.

Jacinto Higueras Fuentes (Santisteban del Puerto, 1877 - Madrid, 1954) consiguió un gran éxito internacional como escultor en la primera mitad del siglo XX gracias a su valía como artista y a su fuerza de voluntad. Su obra pertenece al estilo realista, con temáticas que van desde el retrato a la imaginería religiosa, pasando por los monumentos urbanos. Tiene esculturas repartidas por toda España y Europa.

El Monumento a las Batallas, el Cristo de la Buena Muerte y las esculturas de Bernabé Soriano, Almendros Aguilar y Bernardo López, en Jaén, son algunas de sus obras, como también San Juan de Dios (Madrid), Jesús Nazareno en Úbeda y en Pedro Abad, Cristo Yacente en Pamplona y en León, Jesús de la Pasión (Guadalajara) o el monumento funerario de Armando Palacios en Avilés.

VINCULACIÓN CON SU PUEBLO NATAL

Jacinto Higueras mantuvo siempre una gran vinculación con su pueblo natal, donde pasaba muchas temporadas junto a su familia y donde se puede disfrutar de muchas muestras de su arte. Por ello, a su muerte en 1954, la familia donó al Ayuntamiento de Santisteban del Puerto toda la obra que guardaba en su taller, bocetos, previos...

En total, una colección de más de 100 obras, con la que el Ayuntamiento dio forma al actual Museo de Escultura Jacinto Higueras, a través del que organiza el concurso. La primera edición se convocó en 1975 con periodicidad anual y, a partir de 1992, se convirtió en bienal.

La organización señala la evolución del concurso en "su ya larga historia" y destaca la cuantía de los premios, que "redunda en la calidad de la colección que el museo completa" en cada edición y que "reúne lo mejor de la vanguardia nacional e internacional en lo que a escultura se refiere".

"Todo ello contribuye a que esta bienal de escultura tenga hoy un nombre en el mundo del arte y que el Museo Jacinto Higueras y, por lo tanto, la provincia de Jaén pueda tener expuesta una extensa muestra de arte contemporáneo que se irá incrementando con dos piezas nuevas cada dos años", valora.

La obra 'Abrigo III', de Iván Gómez Aparicio, de Altamiros (Ávila), ganó en 2024 la pasada edición, a la que concurrieron 29 trabajos. 'MEI Microplásticos e interferencias', de Rodrigo Romero Pérez (El Escorial, Madrid), fue merecedor del segundo premio.

Además, se otorgaron tres menciones honoríficas. Fueron para 'Nocturna', de José Manuel Martínez Pérez (Madrid); 'Identidad', de Miguel Cordero Romero (Mairena del Alcor, Sevilla), y 'Refugio para el siglo XXI', de Denislav Mitkov Dekchev (Málaga). El premio del público recayó en 'Leire a los ocho años', de Ahinoa Díaz.