Unicaja aumenta un 42,2% la contratación digital de productos financieros hasta septiembre. - UNICAJA

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha aumentado un 42,2% la contratación de productos financieros a través de sus canales digitales durante los nueve primeros meses de 2026, con avances en financiación, inversión, tarjetas y operaciones hipotecarias.

Esta evolución se ha reflejado en distintas líneas de negocio, como la financiación al consumo, cuya contratación digital creció un 67,3%; las suscripciones de fondos de inversión, que aumentaron un 30%, y la contratación de tarjetas, con un avance del 16,3%, según ha informado la entidad en una nota.

En el ámbito hipotecario, la Plataforma Hipotecaria Digital multiplicó casi por cinco su volumen de formalización respecto al mismo periodo de 2025, lo que refleja el avance de las herramientas digitales también en procesos de mayor complejidad.

En esta línea, el director de Banca Digital y Remota de Unicaja, Joaquín Sevilla, ha afirmado que "la evolución de la contratación digital refleja la importancia de facilitar al cliente operaciones más ágiles y accesibles, adaptadas a sus necesidades y a las características de cada producto".

Asimismo, ha señalado que "la tecnología permite simplificar procesos y ampliar las opciones de contratación, mientras que el acompañamiento de nuestros profesionales sigue siendo fundamental cuando se necesita asesoramiento para tomar decisiones financieras".

AUTONOMÍA DIGITAL Y ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO

La combinación de canales adquiere especial relevancia en productos que requieren un mayor análisis y asesoramiento. Así, una operación iniciada por vía digital puede completarse con el apoyo de un gestor, mientras que una propuesta trabajada con un profesional puede formalizarse posteriormente a través de la Banca Digital.

Este modelo permite al cliente elegir cómo y cuándo realizar sus operaciones, con la posibilidad de alternar los canales digitales y la atención personal en función de sus necesidades.

La tecnología facilita los procesos y aporta autonomía, mientras que la intervención de los profesionales mantiene un papel esencial en el asesoramiento y la relación con el cliente. De esta forma, Unicaja avanza en un modelo de banca que combina innovación y cercanía, ampliando las posibilidades de contratación digital sin renunciar al asesoramiento profesional ni a la atención presencial.

Este planteamiento se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027, que sitúa la transformación de la banca minorista y la mejora de la experiencia de cliente entre sus prioridades.