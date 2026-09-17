Unicaja y Garántia impulsan el acceso al crédito de pymes y autónomos con una línea de financiación de 160 millones

Archivo - Imagen del CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de Garántia, Javier González de Lara, firmando el convenio de colaboración. - ALVARO CABRERA - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y Garántia SGR han renovado el convenio de colaboración financiera que mantienen desde hace ocho años con el objetivo de seguir facilitando el acceso a financiación a pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos de la comunidad autónoma. De este modo, pondrán a disposición del tejido empresarial andaluz una línea de financiación de 160 millones de euros en préstamos avalados, destinada a favorecer el desarrollo de nuevos proyectos, respaldar inversiones y atender las necesidades de liquidez de empresas y autónomos.

Según ha informado la entidad bancaria en una nota, el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de Garántia, Javier González de Lara, han firmado este convenio, un acto que también ha contado con la presencia del director general de la SGR, Antonio Vega, y del director de Red Comercial de Unicaja, Agustín Sánchez.

Las operaciones formalizadas al amparo de este acuerdo contarán con el aval de Garántia y ofrecerán "condiciones favorables" de financiación en cuanto a plazos y tipos de interés, han señalado desde Unicaja, además de añadir que, como novedad, el convenio incorpora expresamente la posibilidad de formalizar operaciones de préstamo para inversión, circulante, leasing o cuentas de crédito tanto a tipo variable como a tipo fijo.

De este modo, ha indicado que podrán acogerse a estas líneas las pymes y los trabajadores autónomos, con independencia de su forma jurídica, durante el periodo de vigencia del convenio. Esta colaboración se enmarca en la política de Unicaja de reforzar el apoyo a empresas, pymes y profesionales autónomos, uno de los ejes recogidos en su Plan Estratégico 2025-2027.

Así, la entidad ha puesto a disposición del tejido empresarial una oferta financiera "especializada y adaptada" a las necesidades de cada proyecto, "con soluciones orientadas a facilitar la inversión, impulsar el crecimiento y favorecer la competitividad de los negocios".

De este modo, Unicaja ha reafirmado su compromiso con unos colectivos que desempeñan "un papel fundamental" en el desarrollo económico, la generación de riqueza y la creación de empleo en los territorios en los que está presente.

Al respecto, el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, ha indicado que "la colaboración con Garántia nos permite ampliar las posibilidades de acceso a financiación de pymes y autónomos mediante un instrumento tan relevante como el aval, que facilita el desarrollo de proyectos empresariales en mejores condiciones".

"Con esta renovación reforzamos nuestra voluntad de seguir acompañando al tejido productivo andaluz con soluciones que impulsen su capacidad de crecimiento y adaptación", ha manifestado.

Asimismo, el responsable de Unicaja ha apuntado que "favorecer que las empresas puedan acceder al crédito en condiciones adecuadas contribuye a impulsar la inversión, fortalecer su competitividad y generar nuevas oportunidades de desarrollo para la economía andaluza".

Por su parte, el presidente de Garántia, Javier González de Lara, ha señalado que "las empresas están en el centro de la actividad de la SGR y su crecimiento es la razón de ser de la actividad que desempeña en la región, de ahí el impulso necesario a la financiación para poder ofrecer oportunidades de desarrollo tanto a las pymes como a los autónomos andaluces".

FINANCIACIÓN AVALADA PARA FAVORECER LA INVERSIÓN EMPRESARIAL

El convenio contempla una línea de préstamos avalados por Garántia destinada a facilitar el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos de Andalucía.

Gracias a este instrumento, los beneficiarios podrán acceder a financiación en condiciones ventajosas para acometer inversiones, atender necesidades de circulante o desarrollar nuevos proyectos empresariales, contando con el respaldo de la sociedad de garantía recíproca andaluza.

La colaboración entre Unicaja y Garántia responde al objetivo compartido de mejorar el acceso a la financiación del tejido productivo, favoreciendo la puesta en marcha de iniciativas empresariales, el crecimiento de los negocios y el fortalecimiento de la actividad económica en Andalucía.

SOBRE UNICAJA

Unicaja es uno de los principales bancos del sistema financiero español y sociedad cotizada del IBEX 35. De hecho, es entidad de referencia en seis comunidades autónomas, sus regiones de origen; entre ellas, Andalucía, y tiene presencia relevante en todo el territorio nacional.

Se caracteriza por su modelo de banca universal y de negocio sostenible, bajo una gestión prudente de su estrategia comercial y de su perfil de riesgo, socialmente responsable, que sitúa la calidad, la innovación y la transformación digital en un lugar prioritario, e incorpora la tecnología mejorando el servicio del cliente y la eficiencia de la entidad.

SOBRE GARÁNTIA

Garántia es la sociedad de garantía recíproca de Andalucía y tiene como misión facilitar el acceso a la financiación de pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos mediante la prestación de avales financieros.

Gestiona una cartera de avales superior a los 1.100 millones de euros*y cuenta con una base social formada por más de 28.500 socios, cifras que reflejan el crecimiento experimentado desde su creación en 2017.

Durante 2026, la entidad reforzó además su solvencia y capacidad de actuación tras culminar una ampliación de capital de 8 millones de euros, una operación que fortalece sus recursos propios y amplía su capacidad para seguir facilitando financiación al tejido empresarial andaluz.

Garántia dispone de una red de diez oficinas repartidas por toda Andalucía y un equipo de 90 profesionales con presencia en las ocho provincias, desde donde presta asesoramiento especializado en garantías y financiación a empresas y autónomos. Asimismo, ofrece información y atención a través de su página web.