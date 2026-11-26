Imagen de una fachada de Unicaja. - UNICAJA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja va a incorporar durante el mes de diciembre una bonificación especial del 7% por el traspaso de los planes de pensiones procedentes de otras entidades, para importes iguales o superiores a 50.000 euros y con un compromiso de permanencia de ocho años.

El incentivo máximo será de 10.000 euros por cliente, según ha informado Unicaja en una nota. Esta nueva bonificación, no acumulable, se suma a la campaña que la entidad mantiene vigente hasta el 31 de diciembre, con incentivos en efectivo que varían en función del importe incorporado y del período de permanencia.

En concreto, se establece una bonificación del 2% para traspasos superiores a 5.000 euros, con un compromiso de permanencia de seis años; del 3% para importes superiores a 15.000 euros y una permanencia de siete años, y del 4% para traspasos que superen esa misma cantidad, con un compromiso de ocho años.

En estos tres supuestos, el incentivo máximo por cliente es de 4.000 euros. En todos los casos, el compromiso de permanencia implica mantener la posición traspasada en planes de pensiones comercializados por Unicaja durante el periodo establecido y de acuerdo con las condiciones de la campaña.

En esta línea, la directora de Seguros de Unicaja, Elvira de la Cruz, ha destacado que "planificar el ahorro para la jubilación es una decisión que conviene abordar con tiempo y revisar a medida que cambian las circunstancias personales y profesionales". Por eso, "ponemos a disposición de nuestros clientes distintas alternativas que les permiten adaptar su estrategia de ahorro a sus objetivos y a su perfil de riesgo", ha indicado.

Asimismo, ha señalado que "nuestro compromiso es acompañar al cliente en las distintas etapas de su vida, ofreciéndole no solo soluciones de ahorro, sino también asesoramiento y herramientas que le ayuden a tomar decisiones con mayor conocimiento y confianza".

PLANIFICACIÓN ADAPTADA A CADA ETAPA DE LA VIDA

La campaña forma parte de la propuesta de ahorro a largo plazo de Unicaja, que pone a disposición de sus clientes una amplia gama de planes de pensiones para responder a diferentes circunstancias personales, objetivos de ahorro y perfiles de riesgo.

El catálogo incluye alternativas de renta fija, renta variable y soluciones mixtas, así como planes de ciclo de vida, que adaptan progresivamente la composición de la inversión al horizonte previsto de jubilación. Estos últimos están concebidos para quienes prefieren que su estrategia de inversión evolucione conforme se aproxima la jubilación, reduciendo gradualmente la exposición al riesgo.

Además, la entidad permite realizar aportaciones desde 50 euros en determinados planes individuales, tanto de forma periódica como extraordinaria, lo que facilita ajustar el esfuerzo de ahorro a la capacidad económica y las circunstancias de cada partícipe. La planificación también requiere revisar las decisiones a lo largo del tiempo.

En este sentido, Unicaja pone a disposición de sus clientes asesoramiento especializado y un simulador de jubilación que permite estimar la diferencia entre el último salario y la futura pensión contributiva, así como orientar sobre el esfuerzo de ahorro necesario para tratar de mantener el nivel de vida durante esta etapa.

Los planes de pensiones cuentan, además, con un tratamiento fiscal específico: las aportaciones pueden reducir la base imponible del IRPF dentro de los límites y condiciones establecidos por la normativa.

SOLUCIONES DE AHORRO PARA AUTÓNOMOS

Dentro de su oferta, Unicaja cuenta también con Uniplan Autónomos Simplificado (Ppesa), un plan de pensiones de empleo simplificado dirigido específicamente a trabajadores por cuenta propia que desean complementar sus ingresos durante la jubilación.

Este producto, con un perfil de riesgo moderado, permite realizar aportaciones desde 50 euros y alcanzar un máximo anual de 5.750 euros, de acuerdo con los límites legales aplicables. Esta cantidad incluye el límite general de 1.500 euros, ampliable en hasta 4.250 euros adicionales mediante aportaciones a planes de pensiones de empleo simplificados para autónomos.

De esta forma, los profesionales por cuenta propia disponen de una alternativa para construir progresivamente un ahorro a largo plazo y beneficiarse del tratamiento fiscal previsto para estas aportaciones.

La iniciativa se integra en el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, que sitúa al cliente en el centro de su actividad y apuesta por una transformación de la banca minorista orientada a mejorar su experiencia.

Bajo esta filosofía, la entidad busca ofrecer soluciones financieras adaptadas a las necesidades de cada persona, combinando una oferta especializada con el asesoramiento profesional y una relación cercana que permita un acompañamiento adaptado a las distintas etapas de su vida.