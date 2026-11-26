Los candidatos número uno y dos de Vox al Congreso de los Diputados por Córdoba, José Ramírez del Río y Esperanza Romero. - VOX

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

Los candidatos número uno y dos de Vox al Congreso de los Diputados por Córdoba, José Ramírez del Río y Esperanza Romero, respectivamente, han visitado este jueves una explotación de naranjas de Hermanos García Roldán C.B. junto a Emilio García, copropietario de la explotación, coordinador de zona de Posadas y coordinador local de Vox en Palma del Río, donde han reclamado "las mismas exigencias para la naranja importada que para la española".

Según ha informado Vox en una nota, Ramírez del Río ha lamentado que "la llegada de fruta procedente de Sudáfrica obliga a los citricultores españoles a competir en condiciones desiguales". Tal y como ha señalado, "los productores sudafricanos pueden utilizar productos cuyo uso prohíbe la normativa europea a los agricultores españoles. Exigimos una competencia leal y exigimos el apoyo del Gobierno español al sector primario español", ha afirmado.

Así las cosas, Vox propone "incorporar cláusulas espejo a los acuerdos comerciales para que las importaciones cumplan las mismas exigencias que se aplican a los productores españoles". La formación también plantea "reforzar los controles en frontera y combatir el fraude en el etiquetado".

Por su parte, Emilio García ha explicado que las lluvias de los dos últimos años han beneficiado al campo, aunque han hecho que "toda la producción se tenga que recoger un poquito más tarde". A los retrasos en la cosecha ha sumado la falta de personal para la recogida y la carga, así como la preocupación por el precio de la naranja en los lineales.

Por otro lado, la candidata Esperanza Romero ha reclamado medidas que permitan a los jóvenes incorporarse a la actividad agraria y dar continuidad a las explotaciones familiares. "Tenemos que ayudar a la nueva generación con menos burocracia y menos impuestos. Solo así se podrá mantener el campo español", ha afirmado. Para facilitar ese relevo, Vox propone "simplificar los trámites en el medio rural y apoyar la incorporación de jóvenes a las explotaciones y cooperativas agroalimentarias".