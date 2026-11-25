MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Málaga continúa consolidando su actividad en el tráfico de mercancías vinculadas al sector agroalimentario, especialmente en el movimiento de cereales y sus harinas, así como de piensos y forrajes destinados a la alimentación animal. Estas mercancías representan una parte significativa del tráfico total de graneles sólidos que se mueve en el recinto portuario.

En 2025 el movimiento de estos productos agroalimentarios alcanzó las 708.323 toneladas, lo que supuso el 65,5% del tráfico total de graneles sólidos registrado durante el ejercicio. La tendencia positiva se mantiene en el presente año, ya que entre enero y octubre el Puerto de Málaga movió 579.050 toneladas de estas mercancías, un 4,5% más que en el mismo periodo del año anterior, han indicado en un comunicado.

Por tanto, las mercancías vinculadas específicamente a la alimentación animal representan el 68% del tráfico agroalimentario registrado en el Puerto de Málaga entre enero y octubre del presente ejercicio, lo que pone de manifiesto la relevancia de esta actividad para la instalación portuaria.

En este contexto, la Autoridad Portuaria acogerá este jueves, 26 de noviembre, la Asamblea General de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de Andalucía (Afaca), reforzando así los vínculos del Puerto con las empresas y profesionales dedicados a este sector.

El presidente de Afaca, Antonio Quijada, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, inaugurarán este encuentro, que constará de dos partes.

Así, la primera corresponderá a la Asamblea General, reservada a los socios de la asociación. Posteriormente dará comienzo la Jornada Técnica, que abordará cuestiones de interés para la industria de la alimentación animal, como la evolución de los mercados de materias primas, a cargo de Ussec, la innovación en nuevas materias primas para alimentación animal, a cargo de Nugest y la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, a cargo de Veraliment.

Por último, el jefe del Departamento de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria, Francisco Martín, realizará una presentación titulada 'Puerto de Málaga, espacio de oportunidad', con el objetivo de dar a conocer el potencial de las instalaciones portuarias y los servicios que ofrecen para el desarrollo de esta actividad.