Plantación de un abeto en la Plaza de Lima, con lo que se inicia la campaña municipal para reforzar zonas verdes con nuevos ejemplares - AYTO.DE ALCALÁ

Un nuevo abeto en la Plaza de Lima marca el comienzo de la campaña

ALCALÁ (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra ha iniciado una nueva temporada de plantaciones de arbolado con la previsión de incorporar más de 1.200 ejemplares en distintos puntos del municipio. En este sentido, la Delegación de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad pone así en marcha una campaña que "permitirá seguir ampliando el patrimonio verde de la ciudad, recuperar espacios verdes, generar nuevas zonas de sombra y avanzar hacia un modelo urbano más sostenible y preparado frente a las altas temperaturas".

El inicio de esta temporada ha tenido como escenario la Plaza de Lima, donde se ha plantado un abeto en su zona central. Se trata de una actuación que responde a una demanda vecinal "de hace tiempo" y que posibilitará contar con un ejemplar que se convierta en símbolo de este espacio público, "especialmente durante las próximas fechas navideñas, en las que podrá ser adornado", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, la edil, Luisa Campos, ha remarcado la dimensión de esta nueva campaña y ha anunciado que se trata de una "apuesta importante" por seguir transformando la ciudad, recuperar el arbolado perdido y llevar nuevos ejemplares a aquellos lugares donde hacen falta. "Queremos una Alcalá cada vez más verde, con más sombra y con espacios públicos más agradables y saludables para todos", ha añadido la concejala.

Campos ha subrayado también la importancia que tendrá el crecimiento de la masa arbórea para mejorar las condiciones ambientales del municipio. "Los árboles son fundamentales para combatir el calor, especialmente en una ciudad como la nuestra, donde los meses de verano alcanzan temperaturas muy elevadas. Cada nuevo ejemplar que plantamos es una inversión de futuro: con su crecimiento aportará sombra, ayudará a reducir las temperaturas en su entorno y mejorará la calidad ambiental de nuestros barrios", ha señalado.

ACTUACIONES REPARTIDAS POR TODA LA CIUDAD

La nueva temporada contempla diferentes actuaciones y proyectos específicos repartidos por el municipio. Entre ellos, la plantación de 115 árboles en 16 colegios públicos: una iniciativa que permitirá recuperar ejemplares perdidos y crear nuevas zonas de sombra en los patios escolares, atendiendo a las necesidades trasladadas por los propios centros educativos.

También continuará la reposición del arbolado en alcorques vacíos de calles y espacios públicos, así como con nuevas plantaciones en el Monumento Natural Riberas del Guadaíra, reforzando la vegetación y la biodiversidad de este entorno de especial valor ambiental.

La campaña contempla, además, nuevas ubicaciones urbanas, como la entrada al túnel, el carril bici, la calle Malasmañanas y el nuevo parque del Cerro de la Era, entre otros espacios en los que se incorporarán nuevos ejemplares para mejorar la presencia de vegetación y favorecer la creación de zonas de sombra.

PLAN 'ALCALÁ MÁS VERDE'

Todas estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Reforestación 2024-2027 'Alcalá Más Verde', la estrategia municipal impulsada desde la Delegación de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad para incrementar el patrimonio vegetal de Alcalá y mejorar su capacidad de adaptación al cambio climático.

El plan nació con el objetivo de alcanzar la plantación de 5.000 árboles y 10.000 arbustos, distribuidos entre espacios urbanos, parques, centros educativos y enclaves naturales. Una planificación que contempla tanto la recuperación de zonas verdes como la creación de nuevos espacios arbolados, la mejora de los corredores verdes y la regeneración de entornos naturales como el Monumento Natural y la Ribera del Guadaíra.

Asimismo, el Ayuntamiento trabaja actualmente en la elaboración del primer Plan Director del Arbolado de Alcalá, una herramienta técnica que permitirá conocer el estado de los ejemplares municipales, planificar nuevas plantaciones, seleccionar las especies más adecuadas para cada ubicación y mejorar los criterios de conservación y mantenimiento.