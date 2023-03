El alcalde de Sevilla anuncia que la Portada de la Feria rendirá homenaje al 'Pali' tras inaugurar su monumento

El alcalde destaca la contribución de Francisco Palacios a la historia de las sevillanas



SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha presidido este sábado la escultura que rinde homenaje a Francisco Palacios 'El Pali', ubicada en un "sitio emblemático" del Casco Antiguo, entre la Casa de la Moneda, donde nació, y la calle Tomás de Ibarra, donde vivió durante gran parte de su vida.

"No se entiende Sevilla sin 'El Pali', no se entienden las sevillanas y, por tanto, la Feria, sin su figura", según ha dicho Muñoz en un acto amenizado por la Banda de Música Ciudad de Dos Hermanas, que ha tocado sevillanas del que está considerado como el "trovador de Sevilla", según informa el Consistorio en una nota de prensa.

En presencia de la familia del artista, el regidor ha felicitado al escultor, Jesús Méndez Lastrucci, y ha resaltado el trabajo del sobrino nieto del artista José Antonio Palacios para que este homenaje "haya sido una realidad", al tiempo que ha ensalzado la iniciativa de la Asociación de Amigos El Pali, ayer, hoy y siempre, con su presidente al frente, Ramón Vílchez, que ha sido "la auténtica impulsora de esta iniciativa, respaldada desde el Área de Fiestas Mayores y el Distrito Casco Antiguo".

"El hecho de que esta estatua que dedicamos al 'Pali' se encuentre en un eje de gran afluencia, tanto por parte de sevillanos como de turistas, permitirá acercar aún más su cabe a la propia ciudad y a los turistas su legado. Es el mejor homenaje que le podíamos hacer", ha abundado Muñoz.

"'El Pali' tuvo muchos reconocimientos, entre ellos la Medalla de la Ciudad y la Medalla de la Provincia. Con esta escultura saldamos, además, una deuda que Sevilla mantenía con su figura. Pero, además, 'El Pali' estará representado en la Portada de la Feria de Sevilla, con una simbología que creo que va a gustar. Lo quería la familia, lo quería la asociación, y lo vamos a hacer", ha anunciado el alcalde en un acto en el que también ha participado el delegado municipal de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana y del Distrito Casco Antiguo, Juan Carlos Cabrera.

Tras las intervenciones por parte de la banda, el párroco del Sagrario de la Catedral, Manuel Cotrino, ha procedido a bendecir el monumento. La escultura de Méndez Lastrucci esta "cargada de simbolismo", al representar al artista sentado a horcajadas sobre una réplica de la última silla que utilizó, que era del salón de su casa, y los brazos apoyados en su

respaldo. Es una imagen muy arraigada en Sevilla. El pedestal es de estilo

regionalista con cerámica vidriada, ladrillo 'modelo Triana'; y mármol, mientras que en la base figuran cuatro de los títulos de sus sevillanas más afamadas.

En las cuatro caras del pedestal hay otras tantas hornacinas, entre ellas, una con alusiones al lema y símbolo de la ciudad -el NO8DO-, el nombre del artista y las fechas de nacimiento y de defunción, con laureles, puesto que es un sevillano ilustre, que cuenta con las Medallas de Oro de Sevilla (2014) y de la Provincia (2016). En la peana de bronce propiamente dicha, que es donde empieza realmente la escultura, se representan tres palmas de manos, por los primogénitos de las tres generaciones que ha habido después del 'Pali'.

La iniciativa partió de la Asociación cultural El Pali: ayer, hoy y siempre, con motivo del 30 aniversario de su muerte (1988), y la obra ha sido costeada por suscripción popular de los 441 miembros que la integran, con aportaciones desde diciembre de 2017, después de que el Pleno municipal de mayo de ese mismo año aprobara por unanimidad la moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos.

A partir de ese momento, el Área de Fiestas Mayores inició la tramitación

correspondiente para el emplazamiento. No obstante, no fue hasta febrero del

pasado año cuando la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta

de Andalucía aprobó la ubicación escogida al considerar que "no tendrá

incidencia negativa en la apreciación y valoración"; de este enclave del Casco histórico de la ciudad, ni en los monumentos del entorno.