Campus de Navidad de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Deportes, ha abierto el plazo de inscripción para el programa de Actividades Multideportivas de Navidad que se desarrollará desde los días 28, 29, 30 de diciembre y 4,7, 8 de enero en los complejos deportivos Distrito Sur y Malasmañanas con capacidad para 50 niños/as de entre 4 y 14 años en cada una de las instalaciones propuestas.

Según ha informado el Gobierno local, la programación incluye talleres, manualidades, juegos tradicionales y diferentes disciplinas deportivas, con el objetivo de ofrecer una alternativa educativa y de ocio durante el periodo navideño.

Cada jornada tiene un horario de 9,00 a 14,00 horas, con aula matinal de 8,00 a 9,00 horas y aula lúdica o de recogida de 14,00 a 15,00 horas.