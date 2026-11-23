Reunión de coordinación mantenida con la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, para definir las líneas de actuación se han establecido. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un Plan de Actuación contra los Vertidos en coordinación con las delegaciones de de Urbanismo, Hábitat Urbano y Medio Ambiente así como con la Policía Local y AIRA, que actuarán de forma coordinada en esta materia.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la actuación establecerá medidas como la adquisición de cámaras móviles para detectar vertidos ilegales, el control de los puntos negros en materia de vertidos para detectar a los infractores, o el incremento de la vigilancia en parques industriales, caminos, zonas rurales y espacios urbanos.

Al mismo tiempo, se instalarán carteles informativos sobre las sanciones administrativas y las infracciones penales que acarrean la realización de vertidos y se intensificarán las campañas para evitar el abandono de las heces de perros en la calle.

En este contexto, este plan ha surgido tras una reunión de coordinación mantenida con la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, para definir las líneas de actuación se han establecido todas las medidas que incluye la puesta en marcha de esta iniciativa.

Desde el Consistorio, se ha señalado que los vertidos son una conducta "muy grave" que "atenta contra el medio ambiente y la salubridad y que suponen un deterioro de la imagen de la ciudad, por tanto, se actuará para eliminarlos y para sancionar a los infractores".

Igualmente, se ha defendido que la conservación del patrimonio natural es una "prioridad" y que se continuará potenciando esta coordinación para "garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental en todo el término municipal".