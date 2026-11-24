La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, junto a los delegados de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, y de Desarrollo e Industria, Pablo Chain, visitando parques empresariales. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha destinado a la conservación de los parques empresariales más de un millón de euros a través de las convocatorias de ayudas a las Entidades Urbanísticas de Conservación dentro de su compromiso con el tejido productivo local.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, con este importe han comenzado las obras de mejora en el Parque Empresarial Venta la Liebre de 220.000 euros, con un aporte económico municipal de más de 160.000 euros, o las actuaciones de la primera fase de mejoras en el Parque Cabeza Hermosa, de cuyos 110.000 euros, el ayuntamiento abona 90.000 euros.

En este sentido, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha indicado que el objetivo es trabajar para "facilitar nuevas implantaciones y que las empresas de nuestro territorio, desde las pymes a las grandes firmas, sean las más competitivas, de ahí nuestro Plan Estratégico Industrial Alcalá, Corazón Industrial de Andalucía".

Asimismo, ha explicado que "el asociacionismo empresarial y la cooperación público-privada para mejorar los polígonos industriales y parques empresariales", así como que ambas ayudas están acogidas a la primera convocatoria de dichas subvenciones.

En este contexto, en la Venta la Liebre se está desarrollando un proyecto integral para la mejora de las infraestructuras, con intervenciones en el viario de limpieza, asfaltado, pavimentos, bordillos, recogida de aguas, reparación de arquetas, reposición de elementos, y recogida de desechos, a los que se le ha sumado un proyecto concreto de infraestructura eléctrica y alumbrado con sustituciones de luminarias y modernización del sistema, desde las acometidas a los cuatros eléctricos y cableado.

Con esta ayuda municipal también se ha mejorado la señalización vertical con especial interés en la regularización y mejora de la circulación rodada.

Al hilo, la alcaldesa ha visitado el curso de las intervenciones junto a los delegados de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, y de Desarrollo e Industria, Pablo Chain, destacando igualmente otros proyectos, como el de Cabeza Hermosa. Éste ha incluido mejoras de las infraestructuras de zonas verdes con el fin de rehabilitar y rediseñar dichas áreas incrementando las sombras y la eficiencia del mantenimiento. Esta subvención también para implementar infraestructuras de recogida y tratamiento de residuos.

Mora ha señalado que Alcalá es "un referente industrial y estamos convencidos de la necesidad de seguir apoyando constantemente a la empresa y la industria como motor de economía y beneficio general para la ciudad". "Poseemos un tejido productivo consolidado, con importantes proyectos en marcha para hacer de nuestros parques empresariales espacios innovadores, competitivos y atractivos para nuevos inversores", ha añadido.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Económico ha incidido en la utilidad de esta colaboración y de la propia ordenanza reguladora de las EUC que se basa un sistema de colaboración público-privada, con el objetivo de que "todas las zonas industriales de Alcalá se transformen en entidades de conservación urbanísticas, ya que éstas presentan más ventajas respecto a los sistemas de comunidades de propietarios u otros sistemas".

De esta manera, se asegurará la "agilidad en la gestión y la cooperación en la gestión de las zonas industriales", en materias como el alumbrado público o la gestión de los puntos limpios de las zonas industriales entre otros, además de implementar un sistema de videovigilancia, gestión de emergencias, regulación de tráfico, ciberseguridad o actuaciones incluidas en programas de smart city.