Imagen de la Junta de Gobierno Local de Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) elaborará un Plan Estratégico de Turismo para diseñar el desarrollo del turismo en la ciudad con un horizonte entre el año 2027 y 2030.

En una nota de prensa, el Consistorio ha detallado algunos de de los asuntos acordados en la Junta de Gobierno Local y que han sido comunicados por la teniente de alcaldesa y delegada Portavoz en el Ayuntamiento, Ángeles Ballesteros.

Concretamente, Ballesteros ha explicado que "con este plan se trata de articular una oferta integrada, facilitar las visitas, aumentar la visibilidad de la ciudad, mejorar la gestión de los recursos y la comercialización y generar actividad económica local".

Asimismo, se configurará un gran parque eco-cultural en la Ribera del Guadaíra que integre naturaleza y patrimonio en un espacio tractor para fomentar el turismo y las visitas a la Vía Verde de los Alcores que puede ser un elemento muy importante de turismo activo.

También, el Gobierno local ha dado luz verde al servicio de mantenimiento, reparación, arreglo de pinchazos, suministro de neumáticos, mecánica, lavado y limpieza de los vehículos adscritos a los servicios municipales.

Otro de los asuntos aprobados ha sido un convenio con la Diputación de Sevilla para las actuaciones de artes escénicas y musicales del Cipaem que se desarrollarán en el Teatro Gutiérrez de Alba y el Auditorio Riberas del Guadaíra.

En este sentido, Ballesteros ha manifestado que "seguimos manteniendo nuestra apuesta porque Alcalá sea una ciudad de cultura, con una programación de actividades que tenga capacidad para atraer visitantes y para ello contamos con el apoyo en este caso de la Diputación que desarrolla una importante labor de promoción de las artes escénicas y la cultura y facilita a las localidades el acceso".

Por último, la portavoz municipal ha destacado una sanción por cometer una infracción en materia de salud pública contra un establecimiento por la venta de vapeadores sin tener las facturas y la documentación correspondiente. Ballesteros se ha referido a la importancia del asunto "porque hablamos de productos que pueden tener incidencia en la salud".