Aparcamiento pintado en Huévar. - AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla) desarrollará un ambicioso plan de pintado vial que abarcará todas las peticiones de los vecinos, con el fin de, en algunos casos, solucionar un problema "inexplicable", como es el hecho de que "algunas personas llevaban seis años esperando que le pintasen oficialmente el bordillo de sus casas".

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, se trata de un programa de actualización de la pintura vial en calles y espacios públicos de todo el municipio, que incluirá la señalización de plazas reservadas para personas con movilidad reducida, zonas de prohibido estacionar, acerados y vados autorizados.

Una de las actuaciones más importantes será la señalización de todos los vados actualmente concedidos, incluidos aquellos que, a pesar de contar con autorización municipal desde hace años, seguían pendientes de pintar, algunos incluso desde hace hasta seis años.

En este sentido, el alcalde, Israel Álvarez, ha criticado que la anterior alcaldesa, María Eugenia Moreno, "dejase sin atender años y años de peticiones vecinales, y que nos hayamos encontrado expediente del año de la pandemia sin resolver".

Por su parte, el teniente de Alcalde de Urbanismo, Manuel Ruiz, ha lamentado "la escasa sensibilidad de una persona que ha consentido que vecinos con movilidad reducida no hayan tenido pintada legalmente su puerta", lo que ha demostrado "el nivel de cariño por su pueblo y su gente de una alcaldesa que nos seguimos preguntando a diario qué hacía en su despacho todo el día".