Ayuntamiento de Huévar - AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla) ha aprobado en Pleno una modificación del presupuesto que permitirá reforzar varios servicios esenciales del municipio, mediante la aportación extra de 1.078.867,49 euros.

Según ha informado el Gobierno local, la partida aprobada está destinada a reforzar distintos servicios esenciales del municipio, entre ellos la Policía Local, los Servicios Sociales, el suministro de agua y electricidad, las infraestructuras, la cultura y el deporte.

El objetivo es garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y atender las necesidades del pueblo.