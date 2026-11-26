La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, en la inauguración de la sexta edición del Salón del Viaje de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha inaugurado este jueves la sexta edición del Salón del Viaje de Sevilla, organizado por la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla (Aevise), que ha contado con más de 180 inscritos.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, bajo el lema 'Artesanos del Viaje', este encuentro profesional ha puesto en valor la especialización, la personalización y la capacidad de las agencias de viajes para diseñar experiencias singulares vinculadas a la identidad y la cultura de los destinos.

En este sentido, Angie Moreno ha destacado el papel de las agencias de viajes en el modelo turístico, cuyo objetivo ha apuntado que es "que quienes nos visitan no vengan solamente a contemplar Sevilla, sino a sentirla, comprenderla y vivirla". "Para eso es fundamental innovar desde la autenticidad. No se trata de inventar una Sevilla para el visitante, sino de encontrar nuevas formas de mostrar la Sevilla que somos", ha señalado la delegada.

Asimismo, Angie Moreno ha defendido la apuesta municipal por un "turismo de calidad que contribuya a la conservación del patrimonio y genere oportunidades para el tejido empresarial y los sevillanos". "El éxito turístico de Sevilla no puede medirse únicamente por el número de personas que nos visitan, sino por el valor que esta actividad aporta al conjunto de la ciudad y en ese objetivo las agencias de viajes son unos aliados fundamentales", ha subrayado.

De esta manera, la jornada ha contemplado un amplio programa de mesas de debate, conferencias, talleres profesionales y espacios de networking en los que se abordarán cuestiones como la conexión local en el diseño de viajes, la personalización de las experiencias turísticas y la incorporación de la tecnología al sector.

Al hilo, la delegada de Turismo y Cultura ha agradecido especialmente al presidente de Aevise, Carlos Martín Hernández, y a toda su junta directiva "el trabajo que realizan durante todo el año en defensa de los intereses de las agencias de viajes, en la formación de sus profesionales y en la creación de espacios de encuentro que fortalecen la colaboración público-privada y contribuyen a mejorar la competitividad del sector turístico sevillano".