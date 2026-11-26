Bomberos del Consorcio de Sevilla - CONSORCIO DE BOMBEROS DE SEVILLA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos y bomberas del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de la provincia de Sevilla han participado en un curso de formación sobre salvaguarda de bienes culturales muebles en situaciones de emergencia, organizado por la Junta de Andalucía.

La formación, que se ha desarrollado en el Centro de Depósito de Bienes Culturales del Museo Arqueológico de Sevilla, en San José de la Rinconada, ha abordado las técnicas y buenas prácticas para proteger, manipular, embalar y trasladar obras y piezas del patrimonio cultural ante situaciones de emergencia.

A través de contenidos teóricos y ejercicios prácticos, los participantes han adquirido conocimientos sobre los efectos del fuego, el agua y otros agentes sobre los bienes culturales, así como sobre su extracción, estabilización y traslado a zonas seguras.