El ciclo Paseando por Alcalá culmina su XXV edición con un recorrido por la alcazaba de la Torre Mocha - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa municipal de rutas guiadas 'Paseando por Alcalá' ha celebrado su última visita de esta edición con un recorrido por la zona del Castillo bajo el título 'Recuperando la alcazaba de la Torre Mocha', a cargo del arqueólogo Enrique L. Domínguez.

La actividad ha puesto el broche final a la XXV edición de este ciclo, que durante más de dos décadas ha invitado a vecinos y visitantes a descubrir Alcalá de Guadaíra desde nuevas perspectivas, profundizando en su historia, su patrimonio, su arquitectura, sus personajes, sus paisajes y sus tradiciones, según se recoge en un comunicado.

En esta ocasión, el recorrido ha permitido acercarse al pasado histórico de uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de la ciudad, la zona del Castillo, y conocer los valores arqueológicos de la alcazaba de la Torre Mocha, así como las obras integrales de conservación y restauración que se están realizando en la torre y en su entorno en el marco realizadas en el marco del Plan Almena II (2019-2030).

En la visita, el arqueólogo ha explicado los trabajos que se desarrollan y que suponen la consolidación estructural de la Torre Mocha y su alcazaba, la restauración de los lienzos de muralla, la torre y el antemuro, así como la adecuación de los espacios interiores del recinto.

Asimismo, la actuación contribuirá a recuperar la lectura histórica del entorno de la antigua Puerta de Santa María, uno de los principales accesos al recinto fortificado durante la Edad Media.

El delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, ha explicado que "nuestro patrimonio histórico es una parte fundamental de nuestra identidad como ciudad. Conocerlo, comprender su evolución y descubrir los trabajos que se realizan para recuperarlo nos ayuda a valorarlo y a sentirlo como algo propio". Igualmente ha resaltado la trayectoriua del ciclo 'Paseando por Alcalá* y su capacidad para despertar el interés por la historia local.

Con esta última ruta concluye una nueva edición de un programa ya consolidado en la agenda cultural de Alcalá, que mantiene su compromiso con la divulgación del patrimonio, la participación ciudadana y el conocimiento de la historia local.