Diputación de Sevilla refuerza la oferta teatral de Mairena y Alcalá para el fin de semana con dos "reconocidas" obras

Archivo - Obra 'Música para Hitler' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla continúa este fin de semana con su Circuito Provincial de Artes Escénicas y Musicales (Cipaem) en su objetivo de "reforzar la oferta escénica de la provincia", con la representación de dos obras que combinan "la introspección psicológica y la memoria histórica", en Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Según ha destacado la administración provincial en una nota, esta iniciativa del área de Cultura de la Diputación, busca "democratizar el acceso a las artes escénicas", permitiendo que los municipios sevillanos acogidos al circuito se conviertan en "escenarios de referencia" para producciones que, habitualmente, recorren las grandes capitales nacionales.

La agenda de esta semana se concentra en "dos de los espacios escénicos más emblemáticos de la provincia" y comienza este viernes 15 de mayo a las 21,00 horas, en el Teatro Municipal Calixto Sánchez de Mairena del Alcor, que recibe a la compañía Entrecajas Producciones Teatrales con la obra 'Viejos tiempos'.

Bajo la dirección de Beatriz Argüello, y con un repartoencabezado por Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina, la obra "se sumerge en un inquietante triángulo emocional". La trama arranca con la visita de Anna a su amiga Kate y el marido de esta, Deeley, tras veinte años de ausencia. Lo que parece un reencuentro nostálgico se transforma en un juego de espejos donde los celos y los recuerdos borrosos desdibujan la frontera entre la realidad y la fantasía.

Por otra parte, el domingo 17 a las 12,00 horas, el Teatro Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra, será el escenario de 'Música para Hitler', de la compañía Talycual Producciones. Esta "intensa" pieza cuenta con la dirección de Juan Carlos Rubio y un elenco formado por Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Dani Muriel y Marta Velilla.

En ese sentido, la obra sitúa al espectador en 1943, con el compositor y chelista Pau Casals exiliado en Francia y volcado en ayudar a sus compatriotas. El conflicto estalla cuando el músico recibe una invitación, que es, en realidad, una orden, para tocar ante el Führer, enfrentándose al dilema ético de su vida bajo la sombra de la ocupación nazi.