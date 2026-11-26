Dos detenidos por robar en viviendas en Sevilla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado detenidas en Sevilla como presuntas autoras de varios delitos de robo con fuerza en domicilios en los que llegaron a sustraer dinero en efectivo y joyas al forzar cerraduras.

De hecho, ambos fueron identificados al intentar acceder al portal de un edificio residencial en las inmediaciones de la estación de Santa Justa, según ha indicado el Cuerpo en un comunicado.

El desarrollo de esta investigación ha vinculado a estas personas como presuntas responsables de diversos robos en viviendas registrados en la capital hispalense desde 2025.

La investigación continúa abierta para esclarecer otros posibles hechos delictivos relacionados con la actividad de grupos criminales itinerantes especializados en este tipo de robos.