Dos empresas de Alcalá de Guadaíra, Ferretería Mora y Pedro Rusillo, reconocidas por la Cámara de Comercio de Sevilla en la convocatoria de los distintivos a los Comercios Emblemáticos de la Provincia. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos empresas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ferretería Mora y Pedro Rusillo, han sido reconocidas este jueves por la Cámara de Comercio de Sevilla en la convocatoria de los distintivos a los Comercios Emblemáticos de la Provincia, cita en la que han participado la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, y la delegada municipal de Comercio, Paula Fuster como muestra de "apoyo y orgullo" de Alcalá con estas dos emblemáticas firmas locales.

En una nota, la alcaldesa ha destacado el carácter "emprendedor inherente" de la ciudadanía alcalareña y especialmente la entrega y perseverancia de los comerciantes por sacar adelante sus negocios luchando frente a crisis y problemas, esfuerzo de las que estas dos empresas con décadas a sus espaldas son "un modelo ejemplar no sólo en cuestiones económicas o empresariales, sino por cercanía y calidad de servicio a la ciudadanía".

Este distintivo lo otorga la Cámara de Comercio de Sevilla, en colaboración con los Ayuntamientos y Asociaciones Empresariales de la Provincia de Sevilla, y reconoce a los comercios emblemáticos con más de 40 años de trayectoria. Se enmarca en el programa de apoyo al comercio minorista que desarrolla la Cámara, y que incluye acciones de promoción, digitalización y campañas de impulso al consumo responsable.

Con este distintivo, la Cámara reafirma su compromiso con el comercio local como pilar fundamental del desarrollo económico y social de la provincia, reconociendo la labor de generaciones de comerciantes que han contribuido al desarrollo económico y social de la provincia.

La primera edil ha remarcado que se trata de unos reconocimientos singulares a establecimientos únicos con los que se apoya su consolidación y su continuidad generacional, con los que más allá del reconocimiento institucional, se impulsa la promoción y la modernización y se les apoya para que cada día sean más competitivos.