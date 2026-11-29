La candidata del Frente Amplio Andaluz al Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla, Engracia Rivera, ejerciendo su derecho al voto en un colegio electoral del municipio sevillano de Almensilla. - FRENTE AMPLIO ANDALUZ

ALMENSILLA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

La candidata del Frente Amplio Andaluz al Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla, Engracia Rivera, ha ejercido este domingo su derecho al voto en un colegio electoral del municipio sevillano de Almensilla, desde donde ha realizado un llamamiento a la participación ciudadana ante esta cita con las urnas.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, tras depositar su papeleta, Rivera --que concurre como número dos de la lista de la coalición por Sevilla tras Enrique Santiago-- ha subrayado la trascendencia de la jornada electoral de este 29 de noviembre "dado lo crucial de las elecciones".

En este sentido, la candidata ha animado a los votantes a acudir a las urnas al considerar que en estos comicios los ciudadanos dirimen una elección "entre dos modelos" de país.